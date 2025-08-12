Javier López anuncia cuándo será su debut con Motagua y el estilo que utilizará: "soy apasionado del fútbol"

El español Javier López fue el elegido por la directiva de Motagua para reemplazar a Diego Vázquez en la dirección técnica y llegó hoy a Honduras para comenzar a trabajar de inmediato.

Con 49 años, el nacido en Lugo, vivirá su segunda experiencia en Centroamérica y tercera como profesional, luego de su paso por Cimarrones de Sonora en la segunda división de México y el Antigua en Guatemala.

"Un poquito cansado por el viaje y el horario, pero ilusionado con esta etapa", fueron sus primeras palabras en un video compartido por Motagua, donde el entrenador se muestra ilusionado con esta nueva experiencia.

En Honduras se recuerda que al frente de Antigua eliminó al Olimpia en la primera fase de la Copa Centroamericana 2024 con un empate 1-1 en el estadio Nacional Chelato Uclés en Tegucigalpa.

"Cuando vine a jugar aquí contra Olimpia me sorprendieron muchos detalles, las canchas, estadios y lo que mueven los equipos, las instalaciones, se adaptan a lo que uno propone", confesó.

Y agregó sobre su nueva oportunidad como técnico principal: "Honduras es un lugar apetitoso para venir a trabajar. Es un fútbol interesante, lo estamos viendo en la Copa Centroamericana".

Sobre su fichaje con el Ciclón Azul, tras la salida del argentino Diego Vázquez, el anuncio se dio el lunes 11 de agosto: "fue todo muy prematuro, quería entrenar en Honduras y dirigir a Motagua es un privilegio".

"Soy apasionado del fútbol, he hecho muchas cosas en este mundo, he sido instructor, entrenador de niños, experiencia en México y mi último trabajo en el cargo fue con Antigua".

Su debut no tardará al frente de Motagua, será este jueves contra Cartaginés en Tegucigalpa, inicia a las 8 de la noche, por la jornada 3 de la Copa Centroamericana 2025.

"Este año será un privilegio estar dentro de esta competición, hay un grandísimo nivel. Que nos apoyen desde el jueves, que será un partido importantísimo, que estén con el equipo, con los jugadores y que guste con todo lo que manifieste el equipo".

Sobre la decisión de la directiva de los azules, Javier López, fue contundente y el estilo lo tiene claro: "algo que gustó mucho, en Antigua fue la forma en como jugaba y eso gustó a la directiva. Le seremos fieles a esa propuesta".