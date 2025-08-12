Emmanuel Hernández se pronuncia tras ola de salidas en Olimpia y opina sobre el adiós a la racha de triunfos

El <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/legionarios/julian-martinez-olimpia-portugual-alverca-fc-vinicius-equipo-contrato-honduras-LL26962238" target="_blank">fichaje de Martínez por el Alverca de Portugal</a></b> le arrebata a Hernández un aliado importante en la zaga central del Rey de Copas y estos son sus candidatos para cubrir la posición.Por último habló sobre su gran momento en el fútbol hondureño, mismo que ha provocado que se gane el cariño de las afición olimpista, que exige de gran manera a los jugadores extranjeros.<b>DECLARACIONES DE EMMANUEL HERNÁNDEZ</b><b>Opinión sobre que se haya frenado la racha de 11 victorias ante un rival contra el que nadie esperaba: </b>Primero felicitar a Juticalpa, la verdad que es un equipo muy fuerte. No nos encontraron en nuestro mejor partido, era complicado, pero pudimos sacar un empate, aunque no es lo que buscábamos.<b>Acerca de esa salida de Julián Martínez. ¿Tuviste la oportunidad de hablar con él, de aconsejarlo?: </b>Muy contento por Julián. Es un pibe que siempre la peleó de abajo, se lo merecía por el campeonato que hizo. Nos va a hacer falta, pero bueno, ahora tenemos compañeros nuevos que se están entrenando muy bien y que ya están a la espera de jugar y lo van a hacer muy bien.<b>Ahora se viene esa disputa de quién va a acompañarte en la zaga central. ¿Cómo está este tema? ¿Con quién hay más química?: </b>El primer partido fue con Facu (Facundo Queiróz), después con José García. Me siento muy bien con los dos, son compañeros que son muy firmes y tienen su carrera ya, la verdad que con cualquiera de los dos o ellos dos juntos vamos a hacer un buen trabajo, vamos a salir a dejar todo, que es lo importante para el grupo.