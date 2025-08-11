Matías Rotondi confiesa el calvario que vive con su suplencia en Real España y lo especial de enfrentar al Municipal

A las puertas de enfrentar al <b>Municipal,</b> su exequipo en Guatemala, el volante argentino habló con Diario Diez y confesó el momento que está pasando en el balompié hondureño. <br />"No he sumado minutos, yo estoy trabajando y siendo parte del equipo, pero son decisiones del entrenador", comenzó contando.Rotondi fue muy categórico al destacar que: "Yo estaba acostumbrado a jugar y estar pasando por esto es difícil, pero hay que meterle para adelante".Según su propio análisis, en el equipo hay una gran cantidad de jugadores y es uno de los motivos que le impiden poder tener tanta participación."Hay muchos jugadores y el torneo pasado en lo personal con pocas posibilidades, pero cuando tenga minutos debo de dar lo mejor".Los recuerdos vienen a su mente y previo a enfrentar al Municipal, su ex equipo. "Es un club en el que estuve muchos años y he tenido la dicha que en los clubes que he estado me ha ido bien. La gente tiene cariño conmigo".Real España empezó con el pie izquierdo en la Copa Centroamericana y ahora está obligado a ganar para seguir con vida, es por eso que así considera de importante el compromiso."Nosotros tenemos que ganar porque no hemos sumado en la Copa, ellos también son locales y empataron su primer partido, un rival duro, pero se les puede ganar".Y adelanta la fórmula para poder lograrlo. "Siendo intensos, jugarles de igual a igual, no regalarse porque ellos salen los primeros minutos muy motivados por su afición".En cuanto a un posible recibimiento en caso de viajar. "Creo que me van a recibir bien, la gente me quiere, yo también. Si anoto no celebro, pero a veces a uno en el partido se le va la onda".