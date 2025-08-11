Matías Rotondi confiesa el calvario que vive con su suplencia en Real España y lo especial de enfrentar al Municipal

Dentro de la plantilla de la máquina no todos los jugadores tienen la regularidad que desean, uno de ellos es Matías Rotondi , uno de los fichajes que ha pasado desapercibidos.

El Real España viene de sumar una nueva victoria en el presente torneo Apertura de la Liga Nacional y ahora toma camino para enfrentar al Municipal por la Copa Centroamericana de la Concacaf.

A las puertas de enfrentar al Municipal, su exequipo en Guatemala, el volante argentino habló con Diario Diez y confesó el momento que está pasando en el balompié hondureño.



"No he sumado minutos, yo estoy trabajando y siendo parte del equipo, pero son decisiones del entrenador", comenzó contando.

Rotondi fue muy categórico al destacar que: "Yo estaba acostumbrado a jugar y estar pasando por esto es difícil, pero hay que meterle para adelante".

Según su propio análisis, en el equipo hay una gran cantidad de jugadores y es uno de los motivos que le impiden poder tener tanta participación.

"Hay muchos jugadores y el torneo pasado en lo personal con pocas posibilidades, pero cuando tenga minutos debo de dar lo mejor".

Los recuerdos vienen a su mente y previo a enfrentar al Municipal, su ex equipo. "Es un club en el que estuve muchos años y he tenido la dicha que en los clubes que he estado me ha ido bien. La gente tiene cariño conmigo".

Real España empezó con el pie izquierdo en la Copa Centroamericana y ahora está obligado a ganar para seguir con vida, es por eso que así considera de importante el compromiso.

"Nosotros tenemos que ganar porque no hemos sumado en la Copa, ellos también son locales y empataron su primer partido, un rival duro, pero se les puede ganar".

Y adelanta la fórmula para poder lograrlo. "Siendo intensos, jugarles de igual a igual, no regalarse porque ellos salen los primeros minutos muy motivados por su afición".

En cuanto a un posible recibimiento en caso de viajar. "Creo que me van a recibir bien, la gente me quiere, yo también. Si anoto no celebro, pero a veces a uno en el partido se le va la onda".