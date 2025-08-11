Liga Nacional

Matías Rotondi confiesa el calvario que vive con su suplencia en Real España y lo especial de enfrentar al Municipal

El futbolista militó por varias temporadas en el Municipal, pero ahora no la pasa bien con su suplencia en el Real España

El Real España viene de sumar una nueva victoria en el presente torneo Apertura de la Liga Nacional y ahora toma camino para enfrentar al Municipal por la Copa Centroamericana de la Concacaf.

Dentro de la plantilla de la máquina no todos los jugadores tienen la regularidad que desean, uno de ellos es Matías Rotondi, uno de los fichajes que ha pasado desapercibidos.

A las puertas de enfrentar al Municipal, su exequipo en Guatemala, el volante argentino habló con Diario Diez y confesó el momento que está pasando en el balompié hondureño.

"No he sumado minutos, yo estoy trabajando y siendo parte del equipo, pero son decisiones del entrenador", comenzó contando.

Rotondi fue muy categórico al destacar que: "Yo estaba acostumbrado a jugar y estar pasando por esto es difícil, pero hay que meterle para adelante".

Según su propio análisis, en el equipo hay una gran cantidad de jugadores y es uno de los motivos que le impiden poder tener tanta participación.

"Hay muchos jugadores y el torneo pasado en lo personal con pocas posibilidades, pero cuando tenga minutos debo de dar lo mejor".

Los recuerdos vienen a su mente y previo a enfrentar al Municipal, su ex equipo. "Es un club en el que estuve muchos años y he tenido la dicha que en los clubes que he estado me ha ido bien. La gente tiene cariño conmigo".

Real España empezó con el pie izquierdo en la Copa Centroamericana y ahora está obligado a ganar para seguir con vida, es por eso que así considera de importante el compromiso.

"Nosotros tenemos que ganar porque no hemos sumado en la Copa, ellos también son locales y empataron su primer partido, un rival duro, pero se les puede ganar".

Y adelanta la fórmula para poder lograrlo. "Siendo intensos, jugarles de igual a igual, no regalarse porque ellos salen los primeros minutos muy motivados por su afición".

En cuanto a un posible recibimiento en caso de viajar. "Creo que me van a recibir bien, la gente me quiere, yo también. Si anoto no celebro, pero a veces a uno en el partido se le va la onda".

