Real España avisa del duelo con Eddie Hernández y el juego cumbre contra Municipal: "no vamos con la mentalidad de empatar"

En este certamen, la Máquina no tiene puntos producto de su derrota <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/centroamerica/herediano-aplasta-a-un-debil-real-espana-en-el-debut-aurinegro-por-copa-centroamericana-de-concacaf-CP26838912" target="_blank">4-2 en la visita</a></b> en Costa Rica ante Herediano. Mientras que los Rojos cuentan con dos unidades. El Diriangén de Nicaragua lidera con 4 puntos.Con Real España, se anunciaron las bajas para este compromiso por decisiones técnicas: Daniel Carter Bodden y Daylor Cacho. Si emprendieron el viaje Buba López, quien estaba lesionado y el delantero argentino Mathías Rotondi, con paso por Municipal.