Liga Nacional

Honduras vs El Salvador: se viene la revancha entre los tiktokers y futbolista de Liga Nacional pide convocatoria

El duelo de tiktoker entre El Salvador y Honduras generó tremenda sorpresa en la redes sociales y ahora se preparan para la revancha en San Pedro Sula.

2025-08-11

Luego que la selección tiktokers de Honduras cayera 3-2 en su presentación ante el combinado de El Salvador en el Estadio Las Delicias de Santa Tecla, la historia no termina.

Sin embargo, los catracho no se quedan de brazos cruzados y ahora piensan en el duelo de vuelta en territorio catracho. Supremo, uno de los tiktokers más famosos del país, confirmó la fecha y la sede del segundo juego.

¡Perdieron los tiktokers! Con doblete del 'payasito', El Salvador derrota a Honduras en el Estadio de Las Delicias ¿jugó Rambo?

La vuelta del clásico centroamericano de tiktokers entre Honduras y El Salvador será el viernes 22 de agosto en el Estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula.

Luego de vivir un partido histórico, un lleno total en el estadio Las Delicias, mismo escenario en el que Olimpia visitó al Hércules de El Salvador y lució vacío.

Los creadores de contenido de Honduras quieren no solo la revancha, sino que también revertir la derrota sufrida en suelo cuscatleco y para ellos se prepararán con sus mejores piezas.

Nombres como los de Supremo, los Hijos de Morazán, Shin Fujiyama, Caracolito, 'La More', Loncho, Brayan, Osvaldo, Rafiña, Caracolito, MR JC, Davis Flow y El Loco de la Selva estarán presentes nuevamente para la vuelta del clásico.

El jugador hondureño Selvin Pibe Guevara se ha ofrecido para formar parte del equipo de tiktokers de Honduras en la revancha ante El Salvador.

El Pibe es uno de los jugadores activos con el Choloma de la Primera División de Honduras, pero también es los futbolistas que sacan provecho de las redes sociales y especialmente en tik tok.

"Los vemos en casa", señaló Selvin Guevara luego de la caída de Honduras ante El Salvador.

