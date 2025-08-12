Sorpresa en Liga Nacional: Luis Vega deja la comodidad y se entrena con equipo de primera división

Luis Vega causó gran sorpresa al integrarse a los entrenamientos de Motagua, a pesar de todavía no haber renovado su contrato con el club. Esta incorporación inesperada se dio este lunes luego de que el técnico Reinaldo Rueda le pidiera mantenerse activo y seguir entrenando, aunque su situación contractual con los azules sigue sin resolverse por completo. El defensor hondureño ha dejado claro su interés de salir al extranjero, específicamente a Europa, para continuar con su carrera profesional. Recientemente, su padre confirmó que Luis rechazó una oferta del Deportivo Saprissa de Costa Rica, en línea con su deseo de dar un salto más grande hacia el fútbol europeo en lugar de aceptar una propuesta regional.

Motagua, por su parte, le ha presentado múltiples ofertas de renovación para que siga siendo parte del equipo, pero el jugador ha evitado firmarlas en espera de concretar una oportunidad fuera del país. Su contrato actual con Motagua finalizó tras la eliminación en semifinales del último torneo, y el club ha mostrado paciencia con él, conscientes de la importancia que ha tenido para el equipo. Este proceso ha coincidido con un descenso en su nivel de juego, lo que le llevó a perder la titularidad en la Selección de Honduras. Su lugar fue ocupado por Julián Martínez, un compañero que ha consolidado su posición tras mostrar un desempeño destacado, complicando aún más la situación de Vega en el equipo nacional.