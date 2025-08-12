Sorpresa en Liga Nacional: Luis Vega deja la comodidad y se entrena con equipo de primera división

<b>Motagua</b>, por su parte, le ha presentado múltiples ofertas de renovación para que siga siendo parte del equipo, pero el jugador ha evitado firmarlas en espera de concretar una oportunidad fuera del país. Su contrato actual con <b>Motagua </b>finalizó tras la eliminación en semifinales del último torneo, y el club ha mostrado paciencia con él, conscientes de la importancia que ha tenido para el equipo.Este proceso ha coincidido con un descenso en su nivel de juego, lo que le llevó a perder la titularidad en la<b> Selección de Honduras</b>. Su lugar fue ocupado por <b>Julián Martínez</b>, un compañero que ha consolidado su posición tras mostrar un desempeño destacado, complicando aún más la situación de Vega en el equipo nacional.