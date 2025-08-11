¿Tiene títulos? Los curiosos números del español Javier López, el nuevo director técnico del Motagua

Motagua confirmó dos bombazos este lunes: anunció la destitución de Diego Vázquez y oficializó el fichaje del entrenador español Javier López, quien dirigirá en la Copa Centroamericana y el torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras. Las dos bombas explotaron la mediodía de este lunes tras primicias de DIARIO DIEZ. La salida de Vázquez y la llegada de López dejó diversos debates, pero lo cierto es que el Nido tiene nuevo estratega de origen europeo. Y parte de la hinchada motagüense se pregunta: ¿quién es Javier López? ¿A cuántos equipos ha dirigido? ¿Cómo se formó como director técnico? ¿Tiene títulos?

TRAYECTORIA

Javier López viene de dirigir al Antigua de Guatemala. Inició como entrenador en el 2008 en México como encargado de las escuelas de fútbol del Real Madrid. Luego en el 2011 pasó al Atlante para sus equipos de niños. En el 2015 llegó a su primer equipo como técnico de Cimarrones de la segunda de México. Al conjunto azteca lo dirigió por dos meses, dejando un registro negativo de 7 derrotas y un empate. Para el 2018 regresó a su patria España y fue el coordinador del equipo Lugo y en el 2024 es nombrado técnico de Antigua de Guatemala. Con los chapines eliminó a Olimpia en la fase de grupos y en cuartos de final echó al Saprissa en la Copa Centroamericana 2024. Con los "Panzas Verdes ganó nueve juegos, empató 11 y perdió siete cotejos. No ha ganado títulos a nivel de director técnico. Recientemente estuvo en Honduras realizando una charla a los entrenadores nacionales y en su momento sonaba para tomar las riendas de Marathón, club con el que sostuvo negociaciones.

DATO IMPORTANTE: Javier López también se ha desarrollado como escritor de artículos relacionados con los entrenamientos de fútbol. Obtuvo sus estudios como entrenador en la Federación Española de Fútbol y posteriormente se especializó en dirección deportiva.