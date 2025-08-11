¿Tiene títulos? Los curiosos números del español Javier López, el nuevo director técnico del Motagua

<b>Motagua </b>confirmó dos bombazos este lunes: anunció la destitución de<b> Diego Vázquez</b> y oficializó el fichaje del entrenador español <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/motagua-confirma-javier-lopez-tecnico-sucesor-diego-vazquez-antigua-FK26973987" target="_blank">Javier López</a>,</b> quien dirigirá en la <b>Copa Centroamericana</b> y el torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras.Las dos bombas explotaron la mediodía de este lunes tras primicias de <b>DIARIO DIEZ</b>. La salida de<b> Vázquez </b>y la llegada de<b> López</b> dejó diversos debates, pero lo cierto es que el Nido tiene nuevo estratega de origen europeo.Y parte de la hinchada motagüense se pregunta: ¿quién es <b>Javier López?</b> ¿A cuántos equipos ha dirigido? ¿Cómo se formó como director técnico? ¿Tiene títulos?