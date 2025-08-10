¡Se despidió! Elis confirma su salida de Olimpia para jugar en Portugal: "Estoy listo para la Selección de Honduras"

<b>Dejó el miedo de poder cabecear tras lo vivido en Francia:</b> "Para mí es un gol que me da mucha confianza, como dices fue de cabeza. Quiero mandar el mensaje que estoy al 100% y ahora hay que seguir trabajando para dar lo mejor en cada juego".<b>Posibilidad de volver a Europa:</b> "Lo principal es dejarle el mensaje a la Selección de Honduras que estoy listo, para lo que se venga. Hay que seguir mejorando y segundo darle las gracias al presidente del Olimpia porque me abrió las puertas cuando más las necesitaba, yo y toda mi familia estamos agradecidos con Rafa Villeda, agradecido por eso y ahora ya veremos lo que pasa la próxima semana".<b>Suena a despedida del Olimpia:</b> "Puede ser, pero le quería dar las gracias públicamente al presidente porque me abrió las puertas desde que me senté con él. Me dijo que me quería ayudar y voy a estarle agradecido toda mi vida al igual que mi familia. Como dije anteriormente, ya veremos lo que pasa, pero quería dejarle ese mensaje al presidente".