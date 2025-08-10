¡Se despidió! Elis confirma su salida de Olimpia para jugar en Portugal: "Estoy listo para la Selección de Honduras"

Alberth Elis está de regreso y ha tenido un espectacular inicio en el Apertura 2025-2026 ya que ha marcado tres goles de forma consecutiva. "La Panterita" ha vuelto ha resurgir y ahora, recuperado totalmente de aquella lesión en su cabeza que sufrió el 24 de febrero del 2024, está a las puertas de volver a convertirse en legionario. El 2-2 del Olimpia ante Juticalpa FC realizado la tarde de este domingo y en donde marcó un gol, prácticamente podría ser el último juego de Elis en la Liga Nacional ya que estaría por volver al fútbol de Europa.

DIARIO DIEZ conoció que tiene todo arreglado para marcharse la próxima semana rumbo Portugal, país que conoce a la perfección ya que anteriormente formó parte del Boavista. Tras el final del juego, el artillero atendió a los medios de comunicación y en primera lugar hizo el llamado para que Reinaldo Rueda le pueda brindar una oportunidad en la selección de Honduras de cara a las eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Además, Elis tuvo palabras de agradecimiento para el presidente Rafael Villeda del Olimpia por haberle abierto las puertas luego de que en 2024 estuvo al borde de la muerte tras un choque en un partido con el Burdeos en la Segunda División de Francia.

DECLARACIONES DE ALBERTH ELIS

Su nuevo gol y pide una oportunidad en la H: "Agradecido con Dios de poder anotar, aunque no se dio el gane, además de mandar un mensaje a la selección también porque ese es mi sueño, siempre lo ha sido y lo será. Estoy listo y la única forma para hablar es en el campo, por eso damos el máximo en cada entrenamiento y partido".

Dejó el miedo de poder cabecear tras lo vivido en Francia: "Para mí es un gol que me da mucha confianza, como dices fue de cabeza. Quiero mandar el mensaje que estoy al 100% y ahora hay que seguir trabajando para dar lo mejor en cada juego". Posibilidad de volver a Europa: "Lo principal es dejarle el mensaje a la Selección de Honduras que estoy listo, para lo que se venga. Hay que seguir mejorando y segundo darle las gracias al presidente del Olimpia porque me abrió las puertas cuando más las necesitaba, yo y toda mi familia estamos agradecidos con Rafa Villeda, agradecido por eso y ahora ya veremos lo que pasa la próxima semana". Suena a despedida del Olimpia: "Puede ser, pero le quería dar las gracias públicamente al presidente porque me abrió las puertas desde que me senté con él. Me dijo que me quería ayudar y voy a estarle agradecido toda mi vida al igual que mi familia. Como dije anteriormente, ya veremos lo que pasa, pero quería dejarle ese mensaje al presidente".