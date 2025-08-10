Liga Nacional

Espinel niega ofertas por Luis Vega, habla de fichajes para Olimpia y responde a la salida de Julián Martínez

El técnico de Olimpia aseguró que no hay interés en fichar a Luis Vega, mencionó el puesto más importante para fichar en el león y lo que dijo de Julián Martínez.

2025-08-10

Olimpia no tuvo su mejor domingo en el fútbol hondureño. Primero se marchó Julián Martínez al Alverca de Portugal y luego empató con Juticalpa FC en el cierre de la jornada cuatro del torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional.

Eduardo Espinel, técnico campeón del Rey de Copas, aseguró que desconoce si hay acercamientos con Luis Vega, defensor zurdo que está libre al seguir sin llegar a un acuerdo con el Motagua.

El uruguayo lamentó el adiós de Julián Martínez, mencionó que siguen buscando el reemplazo de Carlos Pineda en la zona de volantes, dio la cara tras el empate ante los canecheros y explicó el motivo de utilizar a Emanuel Hernández como defensor zurdo.

CONFERENCIA DE PRENSA

Sobre el sector izquierdo con Emanuel Hernández probándose: "Emanuel sí jugó el semestre pasado por un tema de la ausencia de Julián Martínez. Facundo Queiroz por ahí viene trabajando bien, tuvo un partido de intensidad contra Hércules. Creo que Emanuel y José García cumplieron con la expectativa".

¿Buscarán el reemplazo de Julián Martínez? ¿Hay interés en Luis Vega? "Con respecto al jugador que me nombra no tengo información. Seguramente la idea es poder es completar el plantel con algún otro jugador, pero se hace difícil en el medio local a esta altura del campeonato poder tener un jugador de la jerarquía de Julián. Tiene que tener la jerarquía de Julián, sino nos quedamos con lo que tenemos. Incluso, el cupo de extranjero se va a usar en otro lugar. Además, se está trabajando sobre la posibilidad de traer a otro jugador más, no solamente porque necesitamos, sino para completar un país que se está quedando corto".

¿Le preocupa la salida de Elis? "No sé, hay muchos rumores, esto ya lo hemos hablado esto. Por supuesto, la preocupación siempre está cuando sigue abierto el periodo de fichajes en varias ligas, no solamente europea, sino de Centroamérica. Estamos monitoreando, esos nos dificulta el trabajo a largo plazo. Esperemos a ver qué sucede, esta semana va a ser larga. Tenemos que ver si podemos recuperar a otros jugadores en sanidad".

Madre de Julián Martínez confiesa el pedido especial que le hizo antes de viajar a Portugal y lo que pasó con la camisa de Messi

¿Cómo califica el partido? "No logramos el objetivo que era ganar. Quedan cosas positivas, faltan algunas cosas por mejorar, esto ayuda a que el campeonato sea más expectante, más motivante, pero tenemos la tristeza de no lograr el objetivo, no hicimos un buen partido, hay que estar preparados porque cuando Olimpia no gana siempre hay repercusión. Tenemos la mente en la Copa Centroamericana y torneo Apertura 2025".

¿Qué posición es la que quiere fichar? "Sé que están trabajando. Yo siempre dije que la prioridad una vez se fuera Carlos Pineda, era ocupar ese espacio, ahora tenemos el de Julián Martínez, veremos si podemos traer alguna pieza. Con la exigencia que tenemos necesitamos una competencia interna que haga competitiva a todos los jugadores".

Eduardo Espinel se mostró tranquilo a pesar del empate de Olimpia ante Juticalpa FC. Foto: David Romero.

 (Mario O. Figueroa)


