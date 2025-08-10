Espinel niega ofertas por Luis Vega, habla de fichajes para Olimpia y responde a la salida de Julián Martínez

<b>¿Cómo califica el partido?</b> "No logramos el objetivo que era ganar. Quedan cosas positivas, faltan algunas cosas por mejorar, esto ayuda a que el campeonato sea más expectante, más motivante, pero tenemos la tristeza de no lograr el objetivo, no hicimos un buen partido, hay que estar preparados porque cuando Olimpia no gana siempre hay repercusión. Tenemos la mente en la Copa Centroamericana y torneo Apertura 2025".<b>¿Qué posición es la que quiere fichar?</b> "Sé que están trabajando. Yo siempre dije que la prioridad una vez se fuera Carlos Pineda, era ocupar ese espacio, ahora tenemos el de Julián Martínez, veremos si podemos traer alguna pieza. Con la exigencia que tenemos necesitamos una competencia interna que haga competitiva a todos los jugadores".