Platense sigue imparable tras regresar a Liga Nacional: vapuleó a UPN con doblete de Erick Puerto

<b>PLATENSE:</b> 18- Javier Orobio; 15- Ofir Padilla, 19- José López, 21- Brandon Álvarez, 25- Samuel Pozantes; 3- Rubén García, 23- Manuel Salinas, 11- Ilce Barahona (Erick Puerto 46'), 29- Carlos Pérez (Angelo Norales 90+2'), 34- Yeison Arriola (Eduardo Urbina 77'); 12- Georgie Welcome (Aldo Fajardo 77').<b>LOBOS UPNFM: </b>12- Alex Güity; 14 José Fiallos, 24- Óscar Loreto <b>(Jorge Dolmo 19')</b>, 28- Andrés Dávila, 4- Lesvin Medina, 5- Félix García; 8- German Mejía (José Raúl García 46'), 6- Justin Ponce (Geovanny Morales 59'), 19- Edwar Amador (Marcos Morales 46'), 17- Junior Padilla (Jairo Róchez 46'); 11- Roberto Moreira.