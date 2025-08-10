Liga Nacional

Platense sigue imparable tras regresar a Liga Nacional: vapuleó a UPN con doblete de Erick Puerto

Platense goleó 4-1 a Lobos UPNFM en la jornada cuatro del torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras.

2025-08-10

¡El venerado tiburón está desatado! Platense de Puerto Cortés vive momentos dulces desde que volvió a la Liga Nacional de Honduras. El equipo de Raúl Cáceres hoy venció a Lobos UPNFM y ya suma tres triunfos en cuatro cotejos del torneo Apertura.

El selacio es de los clubes que mejor juega en el campeonato, lo reflejó en el Estadio Francisco Morazán y Cáceres bailó de principio a fin la táctica del mundialista Salomón Nazar, entrenador de "La Manada".

En la primera clara del partido, Platense mandó a guardar el balón dentro del arco de Lobos UPNFM. El inoxidable Georgie Welcome anotó un gol de camerino tras pase magistral de Carlos Pérez. El atacante selacio cabeceó sensacional y abrió la lata en el compromiso.

Cinco minutos más tarde, Yeison Arriola aumentaría la ventaja del tiburón. El atacante disparó al centro del área y Óscar Loreto Barrios metió la pelota en su propia portería. A Nazar no le gustaron los dos goles y rápido hizo movimientos en el terreno de las acciones. Platense pudo aumentar las diferencias. Carlos Pérez, Yeison Arriola y Georgie Welcome no aprovecharon las ocasiones claras.

FALLÓ PENAL

En el amanecer del segundo tiempo, el recién ingresado José Raúl García cayó en el área y el réferi señaló tiro de penalti en favor de Lobos UPNFM. Pero Roberto Moreira falló su tiro de penalti tras cobrar fuerte y disparar al costado izquierdo del arco de Javier Orobio. El jugador paraguayo no podía creer el fallo y se llevó las manos a la cabeza.

El que no perdonó fue Erick Puerto, quien le robó el balón a Jostin Ponce en el área y definió con un potente derechazo cruzado al costado inferior derecho de Alex Güity.

José Raúl García anotó el golazo de la tarde. El futbolista de Lobos UPNFM sacó un soberbio zurdazo imposible para el guardián del Platense y recortar distancias en el marcador.

Al electrizante duelo le faltaba una emoción más. Nuevamente, el juvenil Erick Puerto ejecutó una fantástica acción individual que doblegó por cuarta vez la cabaña de Lobos UPNFM. El atacante mandó a guardar la pelota y estableció el 4-1 final.

Platense escaló a la tercera posición de la tabla y se bajó a Real España en un espectacular inicio del torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras. Lobos se quedó en la sexta posición con cuatro unidades.

Platense venció a Lobos UPNFM y ahora suma nueve puntos en la tabla de posiciones. FOTOS: Neptalí Romero | Mauricio Ayala.

(Mario O. Figueroa)


FICHA DEL PARTIDO

PLATENSE: 18- Javier Orobio; 15- Ofir Padilla, 19- José López, 21- Brandon Álvarez, 25- Samuel Pozantes; 3- Rubén García, 23- Manuel Salinas, 11- Ilce Barahona (Erick Puerto 46'), 29- Carlos Pérez (Angelo Norales 90+2'), 34- Yeison Arriola (Eduardo Urbina 77'); 12- Georgie Welcome (Aldo Fajardo 77').

LOBOS UPNFM: 12- Alex Güity; 14 José Fiallos, 24- Óscar Loreto (Jorge Dolmo 19'), 28- Andrés Dávila, 4- Lesvin Medina, 5- Félix García; 8- German Mejía (José Raúl García 46'), 6- Justin Ponce (Geovanny Morales 59'), 19- Edwar Amador (Marcos Morales 46'), 17- Junior Padilla (Jairo Róchez 46'); 11- Roberto Moreira.

Mario Figueroa
Mario Figueroa
Periodista

Con experiencia en medios de comunicación desde 2018. En DIEZ a partir de 2022, actualmente es periodista de la sección de Fútbol Nacional y es Licenciado en Periodismo graduado en la UNAH-VS.
