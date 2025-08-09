Liga Nacional

Real España, de idilio con los triunfos: Golearon a domicilio al CD Choloma y pelea el liderato del Apertura 2025

Los aurinegros vencieron en el Rubén Deras al CD Choloma y se afianza en la pelea por el liderato del torneo nacional.

En una jornada marcada por la falta de brillo y pocas emociones, Real España supo imponer su jerarquía y venció con claridad por 0-3 a CD Choloma en condición de visitante, en el marco de la cuarta fecha del torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras. Desde los primeros minutos, la visita dejó claro su dominio aunque el espectáculo futbolístico se hizo extrañar.

El partido arrancó con una sorpresa tempranera para los seguidores maquileros. Al minuto 5, tras un centro de Darlin Mencía, el panameño Daniel Aparicio se encontró solo por el segundo palo para empujar la pelota y abrir el marcador. Este gol temprano sirvió para que Real España se acomodara en el campo con mayor tranquilidad y con el control del balón.

CD Choloma, por su parte, no logró reaccionar en la primera etapa. Carecía de ideas claras y apenas intentaba acercarse con peligro al arco rival. En gran parte, la "Máquina" dominaba las posesiones y ralentizaba el ritmo, lo que terminó por apagar el entusiasmo local y dejó la primera mitad con un desarrollo bastante discreto.

Para el segundo tiempo, ambos entrenadores optaron por realizar ajustes tácticos y cambios en sus esquemas, buscando encontrar la fórmula que les permitiera equilibrar el partido o aumentar la diferencia. Esto trajo un repunte en el dinamismo del encuentro, especialmente del lado local que empezó a arriesgar más en ofensiva.

Aunque Choloma apretó y creó algunas acciones de peligro con mayor insistencia, fue Real España el que volvió a anotar y sentenció la contienda. Darixon Vuelto, con oportunismo y buen posicionamiento, aprovechó un centro preciso de Darlin Mencía para marcar el 0-2, ahogando cualquier intento de remontada.

Los minutos finales fueron una muestra clara de control absoluto de los visitantes, que buscaron manejar los tiempos y evitar contragolpes peligrosos. Sin embargo, Gustavo Moura se encargó de cerrar la goleada en el tiempo agregado. Recibió un pase del debutante Moisés Fajardo y con una definición excelsa puso el 0-3 que sentenció la noche.

El segundo triunfo consecutivo mantiene al equipo de Jeaustin Campos firme en la pelea por los primeros lugares, gracias a un partido donde supo aprovechar sus momentos claves aunque sin desplegar un fútbol vistoso. Mientras tanto, CD Choloma tendrá que replantear su estrategia y buscar mejorar, sobre todo en el aspecto ofensivo.

En definitiva, fue un duelo donde la efectividad y el orden táctico prevalecieron sobre el talento individual o el espectáculo, una lección para ambos equipos de cara al resto del torneo Apertura 2025. Real España celebró a domicilio y encontró motivos para seguir fortaleciendo su esperanza de título.

FICHA TÉCNICA

(0) CD CHOLOMA - Roberto López; Julio Barrios, Wilfredo Díaz, José Palacios; Joshua Turcios (Kemsie Abbott, 46'), Yetshon Chávez, Heslser Díaz (Jordi Franco, 29'), Axel Alvarado, Bryan Félix; Luis Núñez (Mario Martínez, 69') y Leider Anaya (Elí Palma, 69').

DT: Fernando Molina

Goles: No hubo.

Tarjetas amarillas: Jordi Franco.

Taretas rojas: No hubo.

(3) REAL ESPAÑA - Onán Rodríguez; Darlin Mencía, Anfronit Tatum, Wesly Decas, Daniel Aparicio (Devron García. 46'), Danilo Palacios; Jack Baptiste, Nixon Cruz (Gustavo Moura, 46'), Roberto Osorto (Carlos Mejía, 46'); Darixon Vuelto (Moisés Fajardo, 90') y César Romero (Jhow Benavídez, 69').

DT: Jeaustin Campos (CRC)

Goles: Daniel Aparicio 5', Darixon Vuelto 86', Gustavo Moura 90+2'.

Tarjetas amarillas: Daniel Aparicio, Darlin Mencía, Wesly Decas, Gustavo Moura.

Taretas rojas: No hubo.

**

Estadio: Rubén Deras, Choloma

Árbitro: Nelson Salgado

