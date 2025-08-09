Real España, de idilio con los triunfos: Golearon a domicilio al CD Choloma y pelea el liderato del Apertura 2025

En una jornada marcada por la falta de brillo y pocas emociones, Real España supo imponer su jerarquía y venció con claridad por 0-3 a CD Choloma en condición de visitante, en el marco de la cuarta fecha del torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras. Desde los primeros minutos, la visita dejó claro su dominio aunque el espectáculo futbolístico se hizo extrañar.

El partido arrancó con una sorpresa tempranera para los seguidores maquileros. Al minuto 5, tras un centro de Darlin Mencía, el panameño Daniel Aparicio se encontró solo por el segundo palo para empujar la pelota y abrir el marcador. Este gol temprano sirvió para que Real España se acomodara en el campo con mayor tranquilidad y con el control del balón.



CD Choloma, por su parte, no logró reaccionar en la primera etapa. Carecía de ideas claras y apenas intentaba acercarse con peligro al arco rival. En gran parte, la "Máquina" dominaba las posesiones y ralentizaba el ritmo, lo que terminó por apagar el entusiasmo local y dejó la primera mitad con un desarrollo bastante discreto.