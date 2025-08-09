Marathón derrotó al Génesis FC con solitario gol de penal de Alexy Vega en un partido muy rácano

Marathon y Genesis FC dieron inicio a la cuarta jornada del torneo Apertura en el estadio Yankel Rosenthal con un duelo lleno de intensidad, aunque con pocas ocasiones claras para el equipo local. Los dirigidos por Pablo Lavallén mostraron dificultades para imponer su juego y plasmaban poco peligro en el arco rival.

El conjunto verdolaga careció de profundidad durante todo el encuentro. Nicolás Messiniti, su principal referencia ofensiva, estuvo lejos de su mejor nivel y terminó siendo una sombra del goleador que suele ser. Para colmo, el delantero argentino fue expulsado en una acción que dejó al equipo con un jugador menos en los minutos finales.



VER MÁS: Tabla de posiciones de la Liga Nacional

El único tanto del compromiso llegó justo antes del descanso. En el minuto 44, Alexy Vega cambió por gol un penalti que permitió a Marathón irse al descanso con una ventaja mínima, pero fundamental. Este gol le dio aire y confianza al equipo local para afrontar la segunda mitad con otra actitud.