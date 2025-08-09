Liga Nacional

Marathón derrotó al Génesis FC con solitario gol de penal de Alexy Vega en un partido muy rácano

Los verdolagas y cachorros dieron el inicio de la cuarta jornada y los de Pablo Lavallén se quedaron con los tres puntos en juego.

Marathon y Genesis FC dieron inicio a la cuarta jornada del torneo Apertura en el estadio Yankel Rosenthal con un duelo lleno de intensidad, aunque con pocas ocasiones claras para el equipo local. Los dirigidos por Pablo Lavallén mostraron dificultades para imponer su juego y plasmaban poco peligro en el arco rival.

El conjunto verdolaga careció de profundidad durante todo el encuentro. Nicolás Messiniti, su principal referencia ofensiva, estuvo lejos de su mejor nivel y terminó siendo una sombra del goleador que suele ser. Para colmo, el delantero argentino fue expulsado en una acción que dejó al equipo con un jugador menos en los minutos finales.

El único tanto del compromiso llegó justo antes del descanso. En el minuto 44, Alexy Vega cambió por gol un penalti que permitió a Marathón irse al descanso con una ventaja mínima, pero fundamental. Este gol le dio aire y confianza al equipo local para afrontar la segunda mitad con otra actitud.

Pese a la expulsión que sobrevendría después, Messiniti tuvo una chance clara para ampliar el marcador. Un brillante ataque del verdolaga empezó con Brian Farioli, quien levantó el balón para Alexy Vega, y este asistió al delantero argentino, quien no pudo aprovechar el mano a mano frente a Ronaldo Balanta, el arquero de Genesis FC, quien evitó el disparo con gran reflejo.

La recta final del partido estuvo marcada por la presión del equipo local para asegurar la victoria. Al minuto 88, César Sevilla estuvo muy cerca de anotar el segundo tanto para Marathón, pero una vez más Balanta se lució con una intervención decisiva, robándole el balón de los pies al habilidoso delantero.

Genesis FC, por su parte, mantuvo una postura ordenada en defensa y apostó a salir rápido al contragolpe, aunque sin mucha precisión en los metros finales. El equipo visitante se llevó un punto gracias a la solidez de su portero y a la falta de puntería del rival.

El pitazo final confirmó un triunfo ajustado para Marathon, que pese a las dificultades mostró carácter y pudo conservar la ventaja para sumar tres puntos valiosos en casa. El monstruo verde se va con la sensación de que pudo haber hecho más, pero el muro de Balanta y marcó la diferencia.

