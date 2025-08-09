Marathón derrotó al Génesis FC con solitario gol de penal de Alexy Vega en un partido muy rácano

Pese a la expulsión que sobrevendría después, Messiniti tuvo una chance clara para ampliar el marcador. Un brillante ataque del verdolaga empezó con <b>Brian Farioli,</b> quien levantó el balón para <b>Alexy Vega</b>, y este asistió al delantero argentino, quien no pudo aprovechar el mano a mano frente a <b>Ronaldo Balanta,</b> el arquero de <b>Genesis FC</b>, quien evitó el disparo con gran reflejo.La recta final del partido estuvo marcada por la presión del equipo local para asegurar la victoria. Al minuto 88, <b>César Sevilla</b> estuvo muy cerca de anotar el segundo tanto para <b>Marathón</b>, pero una vez más Balanta se lució con una intervención decisiva, robándole el balón de los pies al habilidoso delantero.<b>Genesis FC</b>, por su parte, mantuvo una postura ordenada en defensa y apostó a salir rápido al contragolpe, aunque sin mucha precisión en los metros finales. El equipo visitante se llevó un punto gracias a la solidez de su portero y a la falta de puntería del rival.