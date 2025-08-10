¡Motagua analiza despedir a Diego Vázquez! Directiva se reúne de emergencia y pone las cartas sobre la mesa tras pésimo arranque en Liga

Diego Vázquez asistió a conferencia de prensa tras caer 3-1 ante Olancho FC , pero el DT argentino fue cortante con los medios de comunicación, restando importancia a la crisis en Liga Nacional y sacando pecho con los partidos ganados en la Copa Centroamericana .

¡Motagua está que arde! Para nadie es un secreto el pésimo arranque del Ciclón Azul en el Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras , luego de perder su tercer partido consecutivo y quedar en 0 tras las primeras tres jornadas del campeonato.

Sin embargo, la afición del 'Mimado' no salió para nada contenta del Marcelo Tinoco de Danlí y, durante el partido, expresaron su descontento con Diego Vázquez, exigiendo su salida del club. Asimismo, ocurrió lo mismo en el Clásico que perdieron ante Olimpia el pasado fin de semana.

Ante esta situación crítica en el Nido Azul, Diario DIEZ conoció que la directiva se reunió de emergencia para poner las cartas sobre la mesa, debido al pésimo arranque del Apertura 2025 de la Liga Nacional, situación que tiene en total descontento a todos sus aficionados.

La directiva de Motagua tiene claro que la continuidad de Diego Vázquez es insostenible y todos están de acuerdo en que el DT sudamericano debe dejar el banquillo del club lo más pronto posible. Sin embargo, enfrentan una situación de contrato.

CONFERENCIA DE PRENSA DE DIEGO VÁZQUEZ TRAS CAER ANTE OLANCHO FC

Y es que Diego tiene un año de contrato con el Ciclón Azul. Es por ello que se encuentran reunidos para solventar este tema y hacer oficial su salida del club, ya que una rescisión de parte de Motagua representaría mucho dinero en las arcas del equipo.

Sin embargo, DIEZ puede confirmar que Vázquez actualmente está más fuera que dentro del club y solamente falta que la directiva solvente la situación de su año de contrato para que tengan nuevo mandamás para lo que resta del Apertura 2025 y la Copa Centroamericana.