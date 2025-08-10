¡Motagua analiza despedir a Diego Vázquez! Directiva se reúne de emergencia y pone las cartas sobre la mesa tras pésimo arranque en Liga

Sin embargo, la afición del 'Mimado' no salió para nada contenta del <b>Marcelo Tinoco de Danlí </b>y, durante el partido, expresaron su descontento con <b>Diego Vázquez</b>, exigiendo su salida del club. Asimismo, ocurrió lo mismo en el <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/motagua-vs-olimpia-goles-resultado-mejores-jugadas-liga-nacional-KK26868662" target="_blank">Clásico que perdieron ante Olimpia</a></b> el pasado fin de semana.Ante esta situación crítica en el Nido Azul, Diario DIEZ conoció que la directiva se reunió de emergencia para poner las cartas sobre la mesa, debido al pésimo arranque del <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/tabla-posiciones-liga-nacional-honduras-real-espana-marathon-presion-olimpia-choloma-motagua-olancho-JL26961008" target="_blank">Apertura 2025</a> </b>de la Liga Nacional, situación que tiene en total descontento a todos sus aficionados.La directiva de <b>Motagua </b>tiene claro que la continuidad de <b>Diego Vázquez </b>es insostenible y todos están de acuerdo en que el DT sudamericano debe dejar el banquillo del club lo más pronto posible. Sin embargo, enfrentan una situación de contrato.<b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/diego-vazquez-cortante-conferencia-resta-importancia-papelon-motagua-liga-nacional-honduras-PL26961835" target="_blank">CONFERENCIA DE PRENSA DE DIEGO VÁZQUEZ TRAS CAER ANTE OLANCHO FC</a></b>Y es que Diego tiene un año de contrato con el <b>Ciclón Azul</b>. Es por ello que se encuentran reunidos para solventar este tema y hacer oficial su salida del club, ya que una rescisión de parte de Motagua representaría mucho dinero en las arcas del equipo.Sin embargo, DIEZ puede confirmar que Vázquez actualmente está más fuera que dentro del club y solamente falta que la directiva solvente la situación de su año de contrato para que tengan nuevo mandamás para lo que resta del Apertura 2025 y la Copa Centroamericana.