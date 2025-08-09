Tabla de posiciones de Liga Nacional: Real España y Marathón le meten presión a Olimpia; Motagua y Choloma hundidos

Real España no perdonó a los nuevos inquilinos y le recetó su segunda goleada al CD Choloma. Los aurinegros se meten en la pelea por los primeros puestos junto a Marathón y Olimpia, respectivamente. La máquina de Jeaustin Campos sigue con buen paso tras recetarle una goleada de 3-0 al conjunto maquilero en el Estadio Rubén Deras, con goles de Daniel Aparicio, Darixon Vuelto y Gustavo Moura.

Real España venía de ganar el derbi sampedrano ante Marathón, y con esta victoria sobre CD Choloma, los aurinegros suman 9 puntos de 12 posibles en el Apertura 2025, quedándose solo por debajo de Marathón y Olimpia por diferencia de goles. Por su parte, el Monstruo Verde derrotó por la mínima al Génesis PN con un gol desde el punto penal convertido por Alexy Vega. Los de Pablo Lavallén actualmente son líderes con 9 unidades, pero Olimpia tiene un partido menos hasta el momento. Mientras tanto, el Motagua sigue sin levantar cabeza en el torneo liguero tras caer 1-3 ante Olancho FC, sufriendo su tercera derrota al hilo, lo que resulta vergonzoso para los de Diego Vázquez, quienes no conocen la victoria en lo que va del campeonato. Los Potros de Reynaldo Tilguath le pasaron por encima al Ciclón Azul en el Marcelo Tinoco de Danlí, con goles de Óscar Almendárez y un doblete de Rodrigo de Olivera. Maicol Cabrera se estrenó en Honduras anotando el descuento para Motagua.

Olancho FC escaló a la cuarta posición en la tabla de posiciones tras vencer al 'Mimado', mientras que Motagua se quedó en el sótano de la clasificación, junto a Victoria, que también tiene 0 puntos. Por su parte, CD Choloma quedó en el noveno lugar con 1 unidad en 3 fechas. Para continuar la jornada 4 del Apertura 2025, este domingo, Platense recibirá a Lobos UPNFM en el Estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula. El partido está programado para las 3 de la tarde.

Olimpia tendrá que defender su liderato ante el Juticalpa FC. Los dirigidos por Eduardo Espinel han tenido un paso perfecto en este torneo y buscarán su cuarta victoria ante los canecheros para recuperar la cima, que fue arrebatada por Marathón momentáneamente. El encuentro será a las 5:15 de la tarde.