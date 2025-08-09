Tabla de posiciones de Liga Nacional: Real España y Marathón le meten presión a Olimpia; Motagua y Choloma hundidos

<b>Real España </b>venía de ganar el derbi sampedrano ante <b>Marathón</b>, y con esta victoria sobre <b>CD Choloma</b>, los aurinegros suman 9 puntos de 12 posibles en el Apertura 2025, quedándose solo por debajo de Marathón y Olimpia por diferencia de goles.Por su parte, el <b>Monstruo Verde </b>derrotó por la <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/marathon-derroto-genesis-fcsolitario-gol-penal-alexy-vega-partido-muy-racano-NL26960269" target="_blank">mínima al Génesis PN</a> </b>con un gol desde el punto penal convertido por <b>Alexy Vega</b>. Los de <b>Pablo Lavallén </b>actualmente son líderes con 9 unidades, pero Olimpia tiene un partido menos hasta el momento.Mientras tanto, el <b>Motagua</b> sigue sin levantar cabeza en el torneo liguero tras <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/olancho-fc-vs-motagua-online-en-vivo-hora-donde-ver-la-jornada-4-del-apertura-2025-OI26959698" target="_blank">caer 1-3 ante Olancho FC</a></b>, sufriendo su tercera derrota al hilo, lo que resulta vergonzoso para los de Diego Vázquez, quienes no conocen la victoria en lo que va del campeonato.Los <b>Potros</b> de Reynaldo Tilguath le pasaron por encima al Ciclón Azul en el Marcelo Tinoco de Danlí, con goles de Óscar Almendárez y un doblete de Rodrigo de Olivera. Maicol Cabrera se estrenó en Honduras anotando el descuento para Motagua.