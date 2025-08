Olimpia se aprovechó de un Motagua con flaqueza ofensiva y los derrota para ponerse líder del Apertura 2025

(0) MOTAGUA - Marlon Licona; Luis Santamaría (Carlos Argueta, 61'), Sebastián Cardozo, Giancarlo Sacaza, Marcelo Santos, Riky Zapata (Clever Portillo, 46'); Dennis Meléndez (Luis Meléndez, 80'), Rodrigo Gómez, Carlos Mejía (Jefryn Macías, 71') Luis Serrano; Mathías Vazquez (Maicol Cabrera, 61').



DT: Diego Vazquez (ARG)



Goles: No hubo.



Tarjetas amarillas: Marcelo Santos, Carlos Mejía, Luis Santamaría.



Tarjetas rojas: No hubo.



(2) OLIMPIA - Edrick Menjívar; Edwin Lobo, Julián Martínez, Emanuel Hernández, Carlos Sánchez (Facundo Queiróz, 38'); Marcos Montiel, Jorge Álvarez (Axel Maldonado, 8'), José Pinto, Edwin Rodríguez; Dereck Moncada y Yustin Arboleda.



DT: Eduardo Espinal (URU)



Goles: Marcos Montiel 14', Alberth Elis 78'.



Tarjetas amarillas: Marcos Montiel, José Pinto, Edwin Lobo, Julián Martínez, Sergio López (PP), Axel Maldonado.



Tarjetas rojas: No hubo.



**



Estadio: Nacional, Tegucigalpa



Árbitro: Armando Castro