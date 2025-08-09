Diego Vázquez, cortante en conferencia, resta importancia al papelón de Motagua en Liga: "Veamos el torneo internacional"

Diego Vázquez se mostró bastante cortante durante la conferencia de prensa luego de la derrota 3-1 ante Olancho FC, resultado que consumó la tercera derrota al hilo del Motagua en el Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras. Aunque el Ciclón Azul está haciendo el ridículo en el torneo local, durante la conferencia, Diego no dudó en destacar el buen momento que atraviesa su equipo en el ámbito internacional, donde ha logrado dos victorias en sus dos compromisos.

Vázquez respondió con brevedad prefiriendo enfocarse en los aspectos positivos de la campaña internacional del Ciclón Azul, más que en los detalles de la derrota ante Olancho. “Uno está muy bien y el otro muy mal”, dijo el entrenador. El DT del Motagua no quiso profundizar demasiado en los errores del partido y optó por restarle importancia a los problemas en el torneo local. En lugar de analizar la situación interna de la liga, se centró en el desgaste físico que su equipo ha enfrentado por jugar en dos torneos a la vez: "Ellos estaban descansando y nosotros estábamos jugando con el equipo de Panamá el martes pasado. Obviamente que hay una diferencia y por eso al final del tiempo creo que sentimos un poco lo físico, por eso nos hicieron los goles".



- CONFERENCIA DE DIEGO VÁZQUEZ -

¿Cómo calificar esto que le está pasando a Motagua? Suma su tercera derrota en Liga Nacional, sin embargo, en el ámbito internacional ha sumado dos victorias en sus dos compromisos



Sí, bueno, obviamente que hoy hicimos un buen partido hasta el minuto 40, hasta el gol de ellos, después nos faltó fortaleza mental para seguir atacando, para sostener el partido. En el segundo tiempo hicimos el esfuerzo y creo que tuvimos un par, pero no nos alcanzó. Obviamente estamos los dos torneos, uno está muy bien y el otro muy mal. ¿Le preocupa la situación de Motagua en Liga Nacional?



Bueno, ocupa más que preocupa. Como te digo, estamos en dos torneos, uno muy bien y el otro mal. Hoy por momentos hicimos un buen partido y nos faltó, como te dije, fortaleza mental. Muy fácil nos hicieron esos dos goles al final del primer tiempo y bueno, tenemos que corregir y mejorar. Así nos tocó un arranque bastante complejo, pero bueno, tampoco es una excusa. Después de un arranque tan malo con tres derrotas, ¿tú dudas tu continuidad o estás tranquilo?



Bueno, veamos el torneo internacional, ¿no?.

Sabemos de la presión que ya está adherida solo por sentarte en ese puesto, pero ¿cómo lidiar con la desesperación de la gente, sobre todo, que al final ustedes se deben al público? Más allá de que han ganado dos fuera, en Liga no has podido. ¿Cómo lidiar con eso, con esa presión?



¿Es pregunta o es comentario? Es la mejor manera, tratando de hacer lo mejor siempre.