Diego Vázquez, cortante en conferencia, resta importancia al papelón de Motagua en Liga: "Veamos el torneo internacional"

Vázquez respondió con brevedad prefiriendo enfocarse en los aspectos positivos de la campaña internacional del <b>Ciclón Azul</b>, más que en los detalles de la derrota ante <b>Olancho</b>. “Uno está muy bien y el otro muy mal”, dijo el entrenador. El DT del <b>Motagua </b>no quiso profundizar demasiado en los errores del partido y optó por restarle importancia a los problemas en el torneo local.En lugar de analizar la situación interna de la liga, se centró en el desgaste físico que su equipo ha enfrentado por jugar en dos torneos a la vez: "Ellos estaban descansando y nosotros estábamos jugando con el equipo de Panamá el martes pasado. Obviamente que hay una diferencia y por eso al final del tiempo creo que sentimos un poco lo físico, por eso nos hicieron los goles".<br />