¡Motagua en crisis! Olancho FC tumba al "Ciclón" que sigue sin ganar en el torneo Apertura de la Liga Nacional

Un gran doblete de Rodrigo Oliveira y un tanto de Óscar Almendarez, le dieron el triunfo al Olancho sobre Motagua.

2025-08-09

¡El "Mimado" está crisis! El equipo de Diego Vázquez volvió a perder este sábado en la continuación de la jornada cuatro del torneo Apertura 2025. El nido cayó por 3-1 ante un Olancho FC sobresaliente en el Marcelo Tinoco.

Danlí se vistió da gala para recibir a uno de sus equipos consentidos, pero los hinchas de Motagua salieron defraudados al caer derrotados por tercer partido consecutivo en la Liga Nacional de Honduras. Eso sí, la Concacaf es diferente, ahí ya ganaron dos y rozan cuartos de final, pero en Honduras están en crisis.

El uruguayo Rodrigo de Olivera fue el "MVP" de una gran noche sabatina, pero el que inició el triunfazo llegó bajo las espaldas del capitán Óscar Almendarez. El lateral derecho abrió la lata en el minuto 42, luego de que Marlon Ramírez le mandara un pase poco ortodoxo a su compañero que definió sensacional al costado izquierdo de Licona.

Pero el infierno venía empezando para el mimado, porque dos minutos después, Rodrigo de Olivera aumentaría la ventaja en el compromiso. Diego Rodríguez la hizo de "Messi", mandó un rezago que no pudo contener Licona y el uruguayo liquidó.

Diego Vázquez no la pensó para el segundo tiempo, y metió al campo a Jorge Serrano y Mathías Vázquez. El nido parecía que estaba recomponiendo tras el estreno goleador de Maicol Cabrera en Liga Nacional, pero Olancho FC resistió.

A Rodrigo de Olivera tenía otro as bajo la manga. El Motagua ya estaba jugado en el terreno de las acciones y el uruguayo sacó un violento bombazo acompañado de un desvío y su disparo terminó venciendo a Licona por tercera vez en el Marcelo Tinoco.

Motagua no pudo ante Olancho FC en el Estadio Marcelo Tinoco. FOTO: Marvin Salgado.

 (Mario O. Figueroa)

Motagua perdió por tercera vez tras caer ante Génesis PN, Olimpia y ahora con Olancho FC. En la jornada cinco van contra Marathón en el Estadio Nacional Chelato Uclés. El duelo está programado para el 17 de agosto.

FICHA DEL PARTIDO

OLANCHO: 29- Gerson Argueta; 2- Óscar Almendarez, 3- Juan Lasso, 5- Deyron Martínez, 7- Diego Rodríguez (Omar Elvir 46'); 23- Ángel Delgado, 10- Alex López (Cristian Cálix 63'), 6- Roger Sander (Henry Gómez 55'), 30- Marlon Ramírez (Yeer Gutiérrez 46'), 12- Yeison Mejía (Mario Moncada 70'); 19- Rodrigo Oliveira.

GOLES: Oscar Almendarez 42', Rodrigo de Olivera 44' y 90+2' | AMARILLAS: Marlon Ramírez, Juan Delgado, Henry Gómez, Deyron Martínez y Gerson Argueta | ROJAS: No hubo | DT: Reynaldo Tilguath.

MOTAGUA: 25- Marlon Licona; 26- Luis Santamaría, Sebastián Cardozo, 34- Giancarlo Sacaza, 17- Clever Portillo; 12- Marcelo Santos, 23- Jonathan Núñez (Mathías Vázquez 50'), 10- Rodrigo Gómez (Denis Meléndez 78'), 77- Zapatilla Mejía (Jorge Serrano 46'), 27- Jeffryn Macías (Yoel Castillo 71'); 11- Maicol Cabrera.

GOLES: Maicol Cabrera 65' | AMARILLAS: Maicol Cabrera, Sebastián Cardozo | ROJAS: No hubo | DT: Diego Vázquez.

