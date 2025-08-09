¡Motagua en crisis! Olancho FC tumba al "Ciclón" que sigue sin ganar en el torneo Apertura de la Liga Nacional

¡El "Mimado" está crisis! El equipo de Diego Vázquez volvió a perder este sábado en la continuación de la jornada cuatro del torneo Apertura 2025. El nido cayó por 3-1 ante un Olancho FC sobresaliente en el Marcelo Tinoco.

Danlí se vistió da gala para recibir a uno de sus equipos consentidos, pero los hinchas de Motagua salieron defraudados al caer derrotados por tercer partido consecutivo en la Liga Nacional de Honduras. Eso sí, la Concacaf es diferente, ahí ya ganaron dos y rozan cuartos de final, pero en Honduras están en crisis.

El uruguayo Rodrigo de Olivera fue el "MVP" de una gran noche sabatina, pero el que inició el triunfazo llegó bajo las espaldas del capitán Óscar Almendarez. El lateral derecho abrió la lata en el minuto 42, luego de que Marlon Ramírez le mandara un pase poco ortodoxo a su compañero que definió sensacional al costado izquierdo de Licona.