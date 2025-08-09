¡Motagua en crisis! Olancho FC tumba al "Ciclón" que sigue sin ganar en el torneo Apertura de la Liga Nacional

Pero el infierno venía empezando para el mimado, porque dos minutos después, Rodrigo de Olivera aumentaría la ventaja en el compromiso. Diego Rodríguez la hizo de "Messi", mandó un rezago que no pudo contener Licona y el uruguayo liquidó.Diego Vázquez no la pensó para el segundo tiempo, y metió al campo a Jorge Serrano y Mathías Vázquez. El nido parecía que estaba recomponiendo tras el estreno goleador de Maicol Cabrera en Liga Nacional, pero Olancho FC resistió. A Rodrigo de Olivera tenía otro as bajo la manga. El Motagua ya estaba jugado en el terreno de las acciones y el uruguayo sacó un violento bombazo acompañado de un desvío y su disparo terminó venciendo a Licona por tercera vez en el Marcelo Tinoco.