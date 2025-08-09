Jornada 4 del Torneo Apertura: duelos, árbitros, hora y canal dónde ver EN VIVO todos los partidos de la Liga Nacional

Este sábado regresa la Liga Nacional con la jornada cuatro del torneo Apertura 2025. Marathón, Choloma, Olancho FC, Platense y Olimpia serán locales en otra electrizante fecha.

Las acciones de la jornada 4 comenzarán con el compromiso entre Marathón vs Génesis PN en el Estadio Yankel Rosenthal. El cotejo arranca a partir de las 3:00 PM. A las 5:15 PM el Estadio Rubén Deras vibrará con el duelo entre Choloma vs Real España. La jornada sabatina finaliza con el Olancho FC recibiendo al Motagua en el Estadio Marcelo Tinoco.

El domingo habrá dos duelos más. Platense enfrenta a Lobos UPNFM en el Estadio Francisco Morazán. El duelo entre porteños y felinos inicia a las 3:00 PM. Olimpia, el líder del torneo, va contra Juticalpa FC en el Estadio Nacional.