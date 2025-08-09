Liga Nacional

Jornada 4 del Torneo Apertura: duelos, árbitros, hora y canal dónde ver EN VIVO todos los partidos de la Liga Nacional

Los partidos de la jornada cuatro se disputarán entre el sábado 9 y domingo 10 de agosto.

2025-08-09

Este sábado regresa la Liga Nacional con la jornada cuatro del torneo Apertura 2025. Marathón, Choloma, Olancho FC, Platense y Olimpia serán locales en otra electrizante fecha.

Las acciones de la jornada 4 comenzarán con el compromiso entre Marathón vs Génesis PN en el Estadio Yankel Rosenthal. El cotejo arranca a partir de las 3:00 PM. A las 5:15 PM el Estadio Rubén Deras vibrará con el duelo entre Choloma vs Real España. La jornada sabatina finaliza con el Olancho FC recibiendo al Motagua en el Estadio Marcelo Tinoco.

El domingo habrá dos duelos más. Platense enfrenta a Lobos UPNFM en el Estadio Francisco Morazán. El duelo entre porteños y felinos inicia a las 3:00 PM. Olimpia, el líder del torneo, va contra Juticalpa FC en el Estadio Nacional.

CANAL DÓNDE VER LOS PARTIDOS DE LA LIGA NACIONAL

Los cinco partidos de la jornada cuatro del torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional van por la señal de Deportes TVC. Pero también podés seguir lo más destacado a través de www.diez.hn

DÍAS Y HORA DE LOS PARTIDOS.
  • Sábado 9 de agosto
  • 3:00 PM: Marathón vs Génesis PN- árbitro: Selvin Brown
  • 5:15 PM: Choloma vs Real España-árbitro: Nelson Salgado
  • 7:30 PM: Olancho FC vs Motagua.-árbitro: Arlington Escobar
  • Domingo 10 de agosto
  • 3:00 PM: Platense vs Lobos UPNFM-árbitro: Allan Ordoñez
  • 5:15 PM: Olimpia vs Juticalpa FC-árbitro: James Salinas

TABLA DE POSICIONES Y DE GOLEADORES DE LA LIGA NACIONAL DE HONDURAS

El Rey de Copa es el líder absoluto del campeonato. Atrás del león vienen Marathón, Platense y Real España con seis unidades. Olancho FC y Lobos UPNFM ocupan los últimos puestos de clasificación, pero el torneo aún es joven.

Juticalpa FC es séptimo con cuatro unidades, Génesis octavo con tres puntos y CD Choloma suma un punto. Motagua, por su parte, no suma ninguna unidad y Victoria es el sotanero del torneo Apertura 2025.

DATO: Los primeros seis de la tabla de posiciones avanzan a liguilla del torneo Apertura 2025. Mientras que del séptimo al onceavo los equipos quedan eliminados.

Johan Raudales
Johan Raudales

Graduado en 2022 de Licenciado en Periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH. Actualmente periodista de Diario Deportivo DIEZ, con especialidad en fútbol internacional y nacional, además de otros deportes. Jugador activo de fútbol sala.
