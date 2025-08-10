Madre de Julián Martínez confiesa el pedido especial que le hizo antes de viajar a Portugal y lo que pasó con la camisa de Messi

"Me siento feliz, tranquila, orgullosa de mis hijos, máximamente de Julián porque ya le dio su sueño de salir del país y espero que todo le salga bien", comenzó contando.Siendo la primera oportunidad que uno de sus hijo tendrá su experiencia en el extranjero, sus sentimiento se sienten encontrados."Al principio dije que era la voluntad de Dios, tengo que aceptarlo y que todo depende de él que la rompa (triunfe) y me consejo es que siempre sea una persona humilde, qué recuerde de dónde viene y pedirle a Dios por él".