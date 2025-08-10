Madre de Julián Martínez confiesa el pedido especial que le hizo antes de viajar a Portugal y lo que pasó con la camisa de Messi

Previo a su despedida del aeropuerta Ramón Villeda Morales, el jugador llegó acompañado de su madre Máxima Martínez, quien atendió a DIEZ y expresó sus sentimientos.

Julián Martínez está a las puertas de comenzar a escribir una nueva historia fuera del fútbol hondureño y este domingo emprendió su viaje a Portugal, donde buscará triunfar en el viejo continente con el Alverca FC.

"Al principio dije que era la voluntad de Dios, tengo que aceptarlo y que todo depende de él que la rompa (triunfe) y me consejo es que siempre sea una persona humilde, qué recuerde de dónde viene y pedirle a Dios por él".

Siendo la primera oportunidad que uno de sus hijo tendrá su experiencia en el extranjero, sus sentimiento se sienten encontrados.

"Me siento feliz, tranquila, orgullosa de mis hijos, máximamente de Julián porque ya le dio su sueño de salir del país y espero que todo le salga bien", comenzó contando.

Con sentimiento de amor y desempolvando los recuerdos, doña Máxima recuerdo al pequeño e inquieto Julián Martínez que desde niño soñó con este momento de triunfar.

"No es fácil, pero para mí son mis niños pequeños que los miraba corriendo en la casa y él (Julián) que era el inquieto de todos ellos".

Y es que Martínez desde niño tuvo la pasión por el deporte y siempre tuvo a su madre como un respaldo en este deporte.

"Él con la pelota es número uno, siempre que lo llevaba al centro me decía cómpreme una pelota. Siempre los apoyé cuando iban a jugar y estuve al pie de ellos. Cuándo no me gustaba como jugaban los regañaba, igual con Solani y Marco Tulio".

Al momento de ser consultado por el sus consejos y las primeras palabras que tuvo para con su hijo tras confirmarse este viaje a Portugal.

"Mis primeras palabras fueron gracias a Dios, mi fe no ha fallado. Siempre dije que uno de mis hijo sería legionario y Dios ya me dio la respuesta".

Luego de este viaje de Julián Martínez al viejo continente, su madre adelanta que estará junto a él. "Primeramente Dios (lo irá a visitar) y muy pronto estaremos juntos".

Julián Martínez fue el futbolistas que intercambió la camisa con Leo Messi en el partido amistoso entre Olimpia y el Inter de Miami, pero el jugador tuvo un detalle especial con su madre y se la regaló.

Doña Máxima Martínez aprovechó a confesar este tema y la determinación que tomó con este obsequio de su hijo.

"Me la dio a mí, yo la voy a mandar a encuadrar para tenerla como reliquia. Yo la lavé jajaja y eso es como un recuerdo para que después él le diga a sus hijo que jugó contra él (Messi)".