Liga Nacional

Tabla de posiciones de Honduras: Olimpia cede terreno, Marathón y Platense celebran; Motagua se hunde en el sótano

Así marcha la tabla de posiciones del torneo Apertura 2025 luego de cuatro jornadas completas.

  • Tabla de posiciones de Honduras: Olimpia cede terreno, Marathón y Platense celebran; Motagua se hunde en el sótano

    Así marcha la tabla de posiciones del Apertura 2025.

     Mario O. Figueroa
2025-08-10

¡Electrizante! La jornada cuatro del torneo Apertura 2025 nos dejó resultados sorprendentes como la derrota del Motagua ante Olancho FC y el empate de Olimpia ante Juticalpa FC en el Estadio Nacional Chelato Uclés.

El león empató 2-2 ante los canecheros, pero sigue en el primer lugar de la clasificación. Eso sí, el equipo merengue cedió terreno para Marathón, Platense y Real España que festejan esta igualdad momentánea.

Platense vive un gran momento y se ubica en la tercera plaza. Real España, a pesar de golear al CD Choloma, es cuarto con nueve puntos. Olancho FC, con su gran triunfo ante Motagua, se ubica en la quinta posición y Juticalpa alcanzó la sexta plaza.

¡El mejor en lo que va del Apertura 2025! Marcelo Canales se luce con golazo de talla mundial en el Olimpia-Juticalpa

Luego de la derrota por goleada ante Platense, Lobos UPNFM bajó hasta la séptima posición. Génesis PN es octavo con tres unidades y Choloma es antepenúltimo con una unidad en tres compromisos.

Sorpresivamente, Motagua se hunde en el penúltimo lugar sin sumar puntos en tres partidos en el inicio del Apertura 2025. Victoria se ubica en la última posición del campeonato con cero unidades en tres cotejos.

DATO: Del primero al sexto lugar clasifican a la segunda ronda del Apertura 2025. Mientras que los ubicados del séptimo a la posición once quedan eliminados en la primera fase del certamen nacional.

RESULTADOS
  • Olimpia 2-2 Juticalpa
  • Platense 4-1 Lobos UPNFM
  • Olancho FC 3-1 Motagua
  • Choloma 0-3 Real España
  • Marathón 1-0 Génesis PN
Unirme al canal de noticias
Redacción web
Redacción Diez

Equipo de redacción de diez.hn
Liga Nacional
|
Olimpia
|
Juticalpa
|