Tabla de posiciones de Honduras: Olimpia cede terreno, Marathón y Platense celebran; Motagua se hunde en el sótano

¡Electrizante! La jornada cuatro del torneo Apertura 2025 nos dejó resultados sorprendentes como la derrota del Motagua ante Olancho FC y el empate de Olimpia ante Juticalpa FC en el Estadio Nacional Chelato Uclés.

El león empató 2-2 ante los canecheros, pero sigue en el primer lugar de la clasificación. Eso sí, el equipo merengue cedió terreno para Marathón, Platense y Real España que festejan esta igualdad momentánea.

Platense vive un gran momento y se ubica en la tercera plaza. Real España, a pesar de golear al CD Choloma, es cuarto con nueve puntos. Olancho FC, con su gran triunfo ante Motagua, se ubica en la quinta posición y Juticalpa alcanzó la sexta plaza.