Nixon Cruz: las amenazas que recibe en la cancha, su sueño de salir al extranjero y lo que le dijo 'Droopy': "No le paré bola"

<b>¿Eres muy de tu ley? </b><br /><br />Sí, la verdad. No me gusta que me lleven la contraria.<b>¿Eres de muchas novias?</b><br /><br />No, no. Yo tengo mi novia oficial.<b>¿El respaldo de la afición cómo lo tomas?</b><br /><br />Hace poquito lo había dicho en una entrevista también: que nos apoyen siempre en todo y que creo que nosotros vamos a dar lo mejor de nosotros por este equipo.<b>¿Tu misión en estos dos partidos cuál es?</b><br /><br />Hacerlo de la mejor manera y vernos en la final.<b>¿A qué jugador de Liga Nacional admira? </b><br /><br />No soy mucho, pero de aquí, con los que yo juego, Jhow; de allá de la capital, Edwin Rodríguez, Jorge Álvarez. Pero igual, aquí tenemos casi lo mismo que tienen allá ellos también: Roberto Sorto o Jack Baptiste.<b>¿No ves mucha diferencia entre los equipos de Tegucigalpa y, pongámoslo así, Real España?</b><br /><br />No, fíjate que no. Todos somos parejos, todos vamos a competir por lo mismo. Como ellos tienen jugadores, nosotros también, porque todos vamos a jugar por lo mismo.<b>¿Internacionalmente a quién admiras?</b>Me gusta cómo juega Neymar cuando está en su mejor momento, Mbappé, Vinícius también, porque son muy buenos.<b>¿Cuál es tu mayor virtud en el fútbol? </b><br /><br />El uno contra uno, podría decir yo.<b>Un mensaje para los aficionados</b><br /><br />Que gracias por apoyarnos siempre y que siempre vayan al estadio a apoyarnos. Nosotros siempre vamos a dar lo mejor de nosotros por este equipo y, primero Dios, empezando el año podemos quedar campeones.