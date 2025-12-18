Dereck Moncada, fichado por el Necaxa de México por cuatro años, pero por ahora jugará en este club de Sudamérica

<b>Dereck Moncada</b>, joya del fútbol hondureño de 18 años, saldrá del <b>Olimpia </b>al final de la temporada y continuará su carrera en el extranjero. <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/dereck-moncada-dejara-olimpia-nuevo-legionario-honduras-no-fichaje-confirmado-mls-PK28660087" target="_blank">Tal como adelantó Diario DIEZ</a></b> en horas de la mañana, su fichaje no será por un club de la <b>Major League Soccer</b>, como se especuló en los últimos meses.<b>DIEZ </b>confirmó que <b>Moncada </b>fue comprado por el <b>Club Necaxa </b>y firmará un contrato por cuatro años con la institución de la <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/futbolmexicano/toluca-tigres-final-liga-mx-video-mejores-jugadas-goles-JN28611668" target="_blank">Liga MX</a></b>. Sin embargo, el extremo no se incorporará de inmediato al equipo de Aguascalientes, ya que DIEZ conoció que estará a préstamo durante seis meses en el <b>Club Deportivo La Equidad</b>, conjunto que milita en la primera división del fútbol colombiano, pero ahora conocido como el <b>Internacional de Bogotá</b>.