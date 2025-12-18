Dereck Moncada, fichado por el Necaxa de México por cuatro años, pero por ahora jugará en este club de Sudamérica

Dereck Moncada, joya del fútbol hondureño de 18 años, saldrá del Olimpia al final de la temporada y continuará su carrera en el extranjero. Tal como adelantó Diario DIEZ en horas de la mañana, su fichaje no será por un club de la Major League Soccer, como se especuló en los últimos meses. DIEZ confirmó que Moncada fue comprado por el Club Necaxa y firmará un contrato por cuatro años con la institución de la Liga MX. Sin embargo, el extremo no se incorporará de inmediato al equipo de Aguascalientes, ya que DIEZ conoció que estará a préstamo durante seis meses en el Club Deportivo La Equidad, conjunto que milita en la primera división del fútbol colombiano, pero ahora conocido como el Internacional de Bogotá.

Este movimiento forma parte de una estrategia deportiva dentro de un grupo de inversión internacional que maneja varios clubes en distintos países bajo un modelo de multipropiedad. En este esquema se busca que los jugadores jóvenes tengan continuidad, adaptación progresiva y minutos competitivos antes de consolidarse en ligas de mayor exigencia. Los clubes que integran este grupo son el Club Necaxa de México, el Club Deportivo La Equidad de Colombia y el Wrexham AFC de Gales, equipo que compite dentro del sistema de ligas de Inglaterra. Estas instituciones comparten vínculos a nivel directivo y de inversión, lo que facilita el intercambio y desarrollo de talento, algo que le vendría bien a Dereck Moncada en un futuro. El grupo inversor es encabezado por el consorcio NX Football USA, liderado por los empresarios estadounidenses Al Tylis y Sam Porter. Además, cuenta con la participación de inversionistas y figuras reconocidas del deporte y el entretenimiento como Ryan Reynolds y Rob McElhenney, propietarios del Wrexham AFC, así como Eva Longoria, Justin Verlander, Kate Upton y el exfutbolista alemán Mesut Özil, entre otros. Cabe mencionar que, pese a que Dereck Moncada es agente libre, el Olimpia se quedará con un porcentaje de la ficha del jugador por concepto de derechos de formación, ya que el extremo se formó y jugó únicamente en dicha institución desde temprana edad.