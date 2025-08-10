¡El mejor en lo que va del Apertura 2025! Marcelo Canales se luce con golazo de talla mundial en el Olimpia-Juticalpa

El exjugador del Vida, Olimpia , Génesis, entre otros clubes, sacó una tremenda línea a través de un tiro libre que venció la cabaña defendida por Édrick Menjívar en la jornada cuatro.

¡Qué pedazo de gol! Marcelo Canales nos regaló el mejor gol en lo que va del torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras. El volante zurdo endosó un espectacular golazo en el Olimpia-Juticalpa.

El mediocampista colgó la pelota en el ángulo superior izquierdo de Édrick Menjívar y puso de pie a más algún aficionado olimpista en el Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa.

El gol de Marcelo Canales llega después del empate provisional de Josué Villafranca ante Olimpia. Es de resaltar que el tanto de Villafranca fue a través de un claro fuera de juego.

A esto se suma que Marcos Montiel también tuvo que salir expulsado en el compromiso tras un espantoso patadón en el rostro de Marcelo Canales en la primera etapa. El árbitro solamente le mostró la tarjeta amarilla, pero era de roja.