Revelado: ¿Por qué Motagua no está dispuesto a fichar al goleador Rubilio Castillo?

Motagua y Rubilio Castillo retrocedieron en las negociaciones para hacerse de su ficha en el torneo Apertura 2025.

    Rubilio Castillo y Motagua no han llegado a un acuerdo para reforzar la plantilla del azul en el Apertura 2025.

    Mario O. Figueroa
2025-08-11

El delantero hondureño Román Rubilio Castillo rescindió su contrato con el Deportivo Pereira, equipo con el que pasó un calvario bajo el mando del venezolano Rafael Dudamel, quien fue claro que no tenía intenciones de contar con el ariete catracho.

El delantero también decidió romper el acuerdo con Deportivo Pereira debido a inconformidades contractuales. Esto motivó a Castillo a dejar el fútbol colombiano y regresar a su país de origen, dispuesto a emprender nuevas oportunidades deportivas.

En cuanto a sus posibilidades de volver a Motagua, la situación se ha tornado difícil en las últimas horas. DIEZ conoció que el "Ciclón Azul" ya le hizo una propuesta, pero a Rubilio Castillo no le pareció la oferta salarial, porque es menos de lo que "RoRuCa" pide (Es l 100% más de lo que el equipo capitalino le ofrece).

El delantero está pidiendo el mismo salario cuando vistió los colores del nido en el 2024, pero la fumata blanca ha entrado en una encrucijada en ambas partes.

¡Se despidió! Elis confirma su salida de Olimpia para jugar en Portugal: "Estoy listo para la Selección de Honduras"

A esto conflicto se suma que Rubilio Castillo tiene que cumplir un castigo de cuatro partidos por sanción impuesta por la Comisión Nacional de Indisciplina en el torneo Apertura 2024, año en el que Motagua venció en la gran final a Olimpia.

En consecuencia de lo anterior, en caso de fichar por el nido, Castillo se perdería completa la primera vuelta del torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras. No obstante, el jugador estaría listo para encarar la Copa Centroamericana.

Rubilio Castillo, quien es el máximo goleador histórico del club superando la barrera de los 100 goles en la Liga Nacional de Honduras, es agente libre y tiene hasta la última semana para fichar por cualquier equipo del balompié catracho.

Espinel niega ofertas por Luis Vega, habla de fichajes para Olimpia y responde a la salida de Julián Martínez

Actualmente las águilas azules cuentan en su delantera con Wilmar Jordán, Maicol Cabrera y Mathías Vázquez, pero la salida de varios jugadores claves ha mermado el potencial ofensivo del equipo. La escuadra capitalina buscará reforzar su ataque con 'Roruca' de cara al trayecto del campeonato y las exigencias de la competencia internacional.

Las negociaciones entre Motagua y Rubilio Castillo se dan en medio de una posible salida de Diego Vázquez, entrenador argentino, quien suma tres derrotas consecutivas en el inicio del torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional.

Mario Figueroa
Mario Figueroa
Periodista

Con experiencia en medios de comunicación desde 2018. En DIEZ a partir de 2022, actualmente es periodista de la sección de Fútbol Nacional y es Licenciado en Periodismo graduado en la UNAH-VS.
