Revelado: ¿Por qué Motagua no está dispuesto a fichar al goleador Rubilio Castillo?

El delantero hondureño<b> Román Rubilio Castillo</b> rescindió su contrato con el <b>Deportivo Pereira,</b> equipo con el que pasó un calvario bajo el mando del venezolano Rafael Dudamel, quien fue claro que no tenía intenciones de contar con el ariete catracho.El delantero también decidió romper el acuerdo con <b>Deportivo Pereira</b> debido a inconformidades contractuales. Esto motivó a Castillo a dejar el fútbol colombiano y regresar a su país de origen, dispuesto a emprender nuevas oportunidades deportivas.En cuanto a sus posibilidades de volver a <b>Motagua</b>, la situación se ha tornado difícil en las últimas horas. DIEZ conoció que el "Ciclón Azul" ya le hizo una propuesta, pero a <b>Rubilio Castillo</b> no le pareció la oferta salarial, porque es menos de lo que <b>"RoRuCa"</b> pide (Es l 100% más de lo que el equipo capitalino le ofrece).El delantero está pidiendo el mismo salario cuando vistió los colores del nido en el 2024, pero la fumata blanca ha entrado en una encrucijada en ambas partes.