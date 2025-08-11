OFICIAL: Motagua confirma a Javier López como el sucesor de Diego Vázquez en el banquillo

Mediante un comunicado en sus redes sociales, el Motagua hizo oficial la incorporación del nuevo estratega de nacionalidad española.

Luego de confirmarse la separación de Diego Vázquez del banquillo de Motagua, la junta directiva del club ha hecho oficial el nombramiento de Javier López en su lugar.

“El Fútbol Club Motagua anuncia la incorporación de Javier López López como nuevo Director Técnico de nuestro primer equipo. De nacionalidad española y con licencia UEFA Pro, Javier cuenta con una amplia trayectoria internacional, habiendo dirigido en ligas de España, México y Centroamérica. Reconocido por su estilo ofensivo, presión alta y disciplina táctica, asume desde hoy el liderazgo deportivo del Ciclón Azul. Bienvenido, Javier. El Ciclón Azul inicia un nuevo capítulo con la mirada puesta en la victoria”, anunció el Ciclón.

López tendrá su debut en el banquillo de Motagua este jueves 14, cuando las águilas reciban al Cartaginés de Costa Rica por la fecha tres del grupo C de la Copa Centroamericana.

UN TÉCNICO CON GRAN RECORRIDO

Javier López viene de dirigir al Antigua de Guatemala. Inició como entrenador en el 2008 en México como encargado de las escuelas de fútbol del Real Madrid.

Luego en el 2011 pasó al Atlante para sus equipos de niños. En el 2015 llegó a su primer equipo como técnico de Cimarrones de la segunda de México.

Para el 2018 regresó a su patria España y fue el coordinador del equipo Lugo y en el 2024 es nombrado técnico de Antigua de Guatemala.

Recientemente estuvo en Honduras realizando una charla a los entrenadores nacionales y en su momento sonaba para tomar las riendas de Marathón, club con el que sostuvo negociacione.