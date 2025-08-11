Las tres razones por las que Diego Vázquez agotó la paciencia de la directiva de Motagua y fue separado

La directiva motagüense se reunió por varias horas para analizar muy bien el tema y poder tomar la mejor decisión para el bien de la institución y esa fue la no continuidad del timonel.

La separación de Diego Vázquez ha generado una división en el ambiente de Motagua, luego que varios aficionados no estaban satisfechos con su proceso y otros que sí respaldaban su continuidad

El proceso de Diego Vázquez no empezó nada bien en este 2025, luego de caer en la semifinales del torneo Clausura y un pésimo arranque en este Apertura.

Pese a sus buenos resultados en el campeonato de la Copa Centroamericana, donde suma seis puntos en dos partidos disputados hasta la fecha, previo a su tercer suelo y ante los malos resultados en el torneo local, pesó más lo último.

LOS TRES RAZONES QUE LLEVARON A SU SEPARACIÓN

El principal motivo por el que fue separado son los tres malos resultados en el campeonato Apertura de la Liga Nacional. Motagua perdió contra Génesis, Olimpia y Olancho.

Sus últimas declaraciones en las conferencias de prensa no cayeron nada bien en la dirigencias azul, luego que el estratega se escudaba en la juventud del plantel y que eso le tomaría tiempo para poder encaminar los buenos resultados.

La mala relación con la afición fue el otro aspecto que consideraron en la directiva, ya que había un repudió total y muchos expresaban que mientras continuara Vázquez no asistirían al estadio a apoyar a Motagua.

Cabe recordar que esta es la segunda vez que el ciclo de Diego Vázquez y la directiva de Motagua llega a un "feliz" término. En este nuevo retorno solamente un título deja en sus vitrina.