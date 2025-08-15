Elison Rivas habla de su llegada a Olimpia y destapa duro pasado:"Me comportaba inmaduro, pasaba peleando con entrenadores"

<b>¿Cómo vivís estos clásicos, has estado del otro lado y ahora que estás aquí en Olimpia?</b><br /><br />Siempre agradecerle a Real España por la oportunidad que me brindó de poder debutar en el club. La verdad que me lo tomo con mucha responsabilidad, sé la magnitud, lo grande que es Real España y lo grande que es Olimpia. Debemos afrontar el partido de mañana como una final. Desde que salí del Real España siempre he tenido comunicación, más con Daniel Carter Bodden, es como un hermano para mí.<b>Llegar a un equipo grande y afrontar el doble torneo con la responsabilidad que implica tanto a nivel nacional como internacional vestir la camiseta de Olimpia, ¿qué representa?</b><br /><br />Utilizar la camisa de Olimpia es un privilegio y una responsabilidad muy grande porque es el equipo más grande de Honduras y tiene una afición muy exigente, entonces uno tiene que estar preparado para todo.<b>La vida te da muchas enseñanzas siempre, altibajos, andas bien, andas mal y hoy estás en Olimpia, ¿crees que aquí te puedes abrir la oportunidad de volver a la Selección?</b><br /><br />No puedo excusarme, me comportaba como un joven inmaduro. Las acciones y los golpes que me ha dado el fútbol me han hecho recapacitar y poder madurar un poco, poder darme cuenta de dónde estoy parado. Ahorita, gracias a Dios, se me abrió la oportunidad de poder llegar a Olimpia y lo afronto con mucha responsabilidad y madurez. Para volver a la Selección Nacional estoy trabajando y jugando de la mejor manera, Dios mediante el profe se pueda fijar otra vez en mí y estoy a disposición de él.