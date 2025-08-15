Yustin Arboleda habla del clásico ante Real España y de las salidas de compañeros del Olimpia: "El favoritismo lo ve la gente o la prensa"

Además, se refirió a la exigencia del calendario regional, criticando la acumulación de partidos internacionales en tan corto tiempo, lo que ha provocado lesiones en varios equipos. Sin embargo, afirmó que Olimpia mantiene la estabilidad gracias al trabajo diario, la rotación del plantel y la seriedad con que afrontan cada torneo. De cara al clásico, advirtió que no hay favoritos y que los detalles serán clave para inclinar la balanza.

Arboleda habló sobre la salida de compañeros al fútbol internacional, señalando que, aunque el equipo pierde piezas importantes, estas oportunidades son motivo de orgullo para el grupo y ejemplo para los jóvenes. También resaltó el compromiso que debe tener cada jugador que viste la camiseta de Olimpia , independientemente de su edad o trayectoria, para estar preparado cuando llegue la oportunidad.

El delantero de Olimpia , Yustin Arboleda , compareció ante los medios previo al clásico ante Real España en el estadio Morazán. Con un calendario cargado por la Copa Centroamericana y la Liga Nacional, el atacante destacó la importancia de aprovechar la semana completa de trabajo para llegar en óptimas condiciones a un partido que, aunque no define posiciones, representa una gran exigencia para el club.

¿Cómo ha sido esta semana sin Copa Centroamericana, con más días de trabajo pensando en el fin de semana contra Real España?



Bien, bastante importante. Creo que soltar un poquito de esa presión de los partidos siempre viene bien. Obviamente seguimos trabajando, hay muchas cosas por mejorar día a día. El grupo lo ha asimilado de buena manera y ahora estamos enfocados en el partido del sábado.

Con los compañeros que han ido saliendo al extranjero, ¿cómo lo vive el grupo? Muchos jóvenes sueñan con tener esas oportunidades y llegar a ser legionarios.



Por un lado estoy contento porque se abren oportunidades. Es el sueño de cada jugador poder jugar en el extranjero, independientemente de que a veces se le dé poco valor a nuestra liga. Esto demuestra la calidad que hay y que cuando trabajas, las oportunidades llegan. Obviamente golpea porque son jugadores importantes para nosotros, pero hay un gran grupo y juveniles que el cuerpo técnico está sumando y la directiva está respaldando. Eso es importante para que desde jóvenes empiecen a tener roce con el primer equipo, maduren y estén preparados para aprovechar las oportunidades cuando lleguen.

¿Hablaste con Alberth Elis antes de su salida? ¿Y qué les has dicho a los jóvenes como líder del equipo para que aprovechen las oportunidades?



Sí, hablé con Elis cuando escuché el rumor de que podía salir. Me confirmó la posibilidad y le dije que era un premio a su esfuerzo y que debía aprovechar esa oportunidad que Dios le dio. Todos sabemos lo que vivió y no fue fácil. A veces Dios te da segundas oportunidades y hay que saberlas aprovechar. Alberth es un ejemplo para todos: en la vida te puedes caer, pero no debes perder la fe ni la convicción de lo que querés.



Sobre los jóvenes, justo ayer hablábamos en el entrenamiento con Edwin. Al principio parecía que éramos muchos, pero con las salidas y las lesiones el grupo se reduce. Todos deben sentirse importantes. Siempre he dicho que en Olimpia hay una gran responsabilidad, no solo para los veteranos sino para cualquiera que vista la camiseta: el compromiso es con uno mismo, con la familia y con toda la institución. Las oportunidades llegan y hay que estar preparados para cuando aparezcan.

Agosto ha sido un mes complejo con Copa Centroamericana y Liga. ¿Qué ha hecho Olimpia para mantenerse estable? ¿Y qué tan difícil es para un jugador enfrentar este calendario, considerando que viene septiembre con la eliminatoria?



Es complejo, no solo para equipos hondureños sino para todos en la región. No es fácil iniciar la liga y jugar cuatro partidos internacionales en menos de un mes. La confederación debería considerar esto porque es la única parte del mundo donde sucede así. Varios jugadores se lesionan al inicio de temporada por la carga de partidos después de pretemporadas exigentes. Dejando eso de lado, el equipo está bien, trabajando convencido de lo que quiere. Sabemos que no hemos conseguido nada.



En torneos anteriores comenzamos bien y en la tercera jornada se complicó todo. Ahora sabemos que esa tercera jornada en Copa será clave y vamos con mentalidad ganadora. Pero antes pensamos en el clásico de mañana: un partido importante que tomamos con seriedad y responsabilidad.Uno siempre quiere que los equipos hondureños trasciendan internacionalmente. Al final, cada institución debe lograrlo por su cuenta.