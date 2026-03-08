Liga Hondubet

La Policía Nacional de Honduras decomisa armas de fuego a los 'Mega Locos' que viajaban para el Olimpia vs Real España

Las autoridades registraron el autobús de la barra en un retén en la CA-5 y les encontraron armas de fuego a los 'Mega Locos'.

    Los 'Mega Locos' llevaban armas de fuego en el autobús mientras se dirigían a Tegucigalpa para el Olimpia vs Real España.
2026-03-08

Una inspección preventiva de la Policía Nacional de Honduras permitió el decomiso de cuatro armas de fuego en un autobús que transportaba aficionados de la barra “Mega Locos” del Real Club Deportivo España, cuando ingresaba a Tegucigalpa.

La revisión fue realizada en la carretera Carretera CA-5, a la altura del sector de El Durazno, donde el autobús amarillo fue detenido para una inspección de rutina en un retén de la zona.

Durante el registro, los agentes encontraron cuatro armas de fuego —dos pistolas y dos revólveres junto con su respectiva munición, las cuales fueron decomisadas de inmediato como medida preventiva.

Las autoridades informaron que no se reportaron personas detenidas, aunque el decomiso evitó posibles incidentes de violencia vinculados a barras organizadas.

El autobús, marca Blue Bird, procedía de San Pedro Sula, en el departamento de Cortés, y trasladaba aficionados que se dirigían a la capital para apoyar al equipo de sus amores ante Olimpia en el duelo por la jornada 10 del Clausura 2026 de la Liga Hondubet.

ESO INFORMÓ LA POLICÍA NACIONAL DE HONDURAS

"DECOMISAMOS ARMAS EN BUS DE AFICIONADOS DE "MEGA LOCOS"

La inspección se realizó a la altura de El Durazno a un autobús que transportaba aficionados de la barra "Mega Locos" del Club Deportivo Real España".

