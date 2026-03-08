La Policía Nacional de Honduras decomisa armas de fuego a los 'Mega Locos' que viajaban para el Olimpia vs Real España

Una inspección preventiva de la Policía Nacional de Honduras permitió el decomiso de cuatro armas de fuego en un autobús que transportaba aficionados de la barra “Mega Locos” del Real Club Deportivo España, cuando ingresaba a Tegucigalpa. La revisión fue realizada en la carretera Carretera CA-5, a la altura del sector de El Durazno, donde el autobús amarillo fue detenido para una inspección de rutina en un retén de la zona.

Durante el registro, los agentes encontraron cuatro armas de fuego —dos pistolas y dos revólveres junto con su respectiva munición, las cuales fueron decomisadas de inmediato como medida preventiva. Las autoridades informaron que no se reportaron personas detenidas, aunque el decomiso evitó posibles incidentes de violencia vinculados a barras organizadas. El autobús, marca Blue Bird, procedía de San Pedro Sula, en el departamento de Cortés, y trasladaba aficionados que se dirigían a la capital para apoyar al equipo de sus amores ante Olimpia en el duelo por la jornada 10 del Clausura 2026 de la Liga Hondubet.

ESO INFORMÓ LA POLICÍA NACIONAL DE HONDURAS