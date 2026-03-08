La Policía Nacional de Honduras decomisa armas de fuego a los 'Mega Locos' que viajaban para el Olimpia vs Real España

Durante el registro, los agentes encontraron cuatro armas de fuego —dos pistolas y dos revólveres junto con su respectiva munición, las cuales fueron decomisadas de inmediato como medida preventiva.Las autoridades informaron que no se reportaron personas detenidas, aunque el decomiso evitó posibles incidentes de violencia vinculados a barras organizadas.El autobús, marca Blue Bird, procedía de San Pedro Sula, en el departamento de Cortés, y trasladaba aficionados que se dirigían a la capital para apoyar al equipo de sus amores ante <b>Olimpia </b>en el duelo por la jornada 10 del <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/olimpia-crisis-motagua-celebra-tropezon-real-espana-asi-quedo-tabla-posiciones-liga-nacional-CO29633735" target="_blank">Clausura 2026</a> </b>de la <b>Liga Hondubet</b>.