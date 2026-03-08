Espinel, decepcionado del insípido empate de su Olimpia contra Real España: "Lo tomamos como derrota"

Eduardo Espinel, director técnico del Olimpia, atendió a la prensa tras el empate 1-1 en el clásico ante Real España por la Liga Nacional de Honduras, un resultado que dejó al equipo con preocupación por su irregular arranque en la primera vuelta. En su análisis, valoró el orden táctico durante los 90 minutos, aunque lamentó no sumar los tres puntos y la expulsión de Yustin Arboleda, el hombre del empate con su gol, quien se perderá el próximo partido. Espinel rechazó excusas, insistió en trabajar para elevar rendimientos y descartó temores por su puesto, enfocándose en el próximo duelo con cabeza fría y conciencia tranquila.

LO QUE DIJO:

Evaluación del partido



"Un partido creo que en líneas generales fue correcto, los 90 minutos del equipo, donde salieron muchas cosas de lo planificado, otras por ahí no tanto, pero creo que mantuvimos durante 90 minutos un ritmo que queríamos, no como el partido pasado".​ Expulsión de Arboleda



"Son pocas veces desde que estoy acá que hemos quedado con la inferioridad numérica, la verdad que el plantel siempre ha tenido un buen comportamiento".​ "Pobre Yustin, desde que yo llegué acá que empecé a ver, lo agarran como es tan grande, él parece que a él no le hacen falta, pero él cada vez que va al choque le cobran faltas y bueno, ahí el jugador tiende a molestarse también".​ Arranque de la primera vuelta



"No perdimos, perdimos para que hubiera más noticias (risas)... no a ver, queríamos ganar hoy por supuesto, lo tomamos como una derrota, no ha sido beuno este arranque de torneo".​



"Por supuesto que acá no hay excusa. Sabemos por qué estamos pasando este momento, pero sigo insistiendo con lo mismo, va a sonar excusa y algo que no quiero es poner excusa. Lo único que esto nos dice es que hay que seguir trabajando, buscar rendimientos porque hay jugadores que no están pasando por buen momento y tener un performance mejor".​ Rendimientos y bache



"Los momentos felices que hemos tenido, que han sido muy lindos, han pasado. Y los momentos tristes que estamos teniendo ahora van a pasar también".​ "Que no estamos tan lejos de los que van a estar en la punta, pero bueno, hemos dejado muchos puntos en el camino que no estamos acostumbrados, Olimpia al menos, de lo que yo vengo haciendo en esta temporada, desde que llegué".​