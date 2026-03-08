Droopy Gómez sueña con un retiro vestido de azul: "Cumplí 100 partidos con Motagua y espero que sean muchos más"

"Me siento muy contento en Motagua, yo elegí seguir acá y ojalá que sea por mucho tiempo. Desde que llegué no me perdí ningún entrenamiento, ningún partido, no me he lesionado, tengo 33 años y soy un bendecido por Dios", confesó el jugador, atribuyendo su estado físico a una bendición divina.La pregunta del millón llegó inevitablemente: "¿Si te dicen 'te retiras en Motagua', lo firmas?". Su respuesta fue inmediata y rotunda. "Sí, obviamente, yo estoy donde soy feliz y donde la gente me tiene aprecio y donde la familia esté contenta, ojalá que sea de mi parte con Motagua a largo plazo".Gómez no oculta la presión en una institución como <b>Motagua</b>, donde el éxito es tradición. "Estamos en una institución donde si no quedas campeón es un objetivo no cumplido, quiero seguir haciendo cada día a esta institución un poco más grande", sentenció, mostrando su compromiso total.