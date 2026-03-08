Empate con sabor amargo: Olimpia y Real España igualan, pero la Máquina perdió la cima

Olimpia y Real España empataron 1-1 este domingo 8 de marzo en el clásico moderno correspondiente a la jornada 10 del torneo Clausura de la Liga Hondubet, en un duelo intenso que dejó movimientos en la tabla de posiciones. El León salió del podio, mientras que la Máquina conservó su invicto, aunque cedió el liderato que ahora pertenece a Motagua. El encuentro arrancó con mucha intensidad y con Olimpia buscando imponer condiciones. Apenas al minuto 14, Jorge Álvarez probó con un remate potente que obligó a Luis “Buba” López a volar para evitar la caída de su marco.

Los albos continuaron insistiendo y estuvieron muy cerca de abrir el marcador al 25, cuando Edwin Rodríguez intentó sorprender desde el medio campo y el balón terminó estrellándose en el poste, arrancando el suspiro de los aficionados. Real España respondió con peligro en varias ocasiones. Al 32, el “Toro” Benguché desperdició una clara oportunidad tras una gran corrida por la banda derecha y su definición se marchó a un costado del arco aurinegro. Más tarde, al 37, el propio Benguché volvió a avisar con un cabezazo que pasó cerca.

Antes del descanso, el portero olimpista Edrick Menjívar se convirtió en figura al realizar un espectacular atajadón al minuto 45+2 tras un potente remate de Jhow Benavídez que llevaba sello de gol. En la segunda mitad, el conjunto aurinegro salió decidido a buscar el triunfo. Antony García generó peligro con un potente disparo al 47 que Menjívar desvió al tiro de esquina, y minutos más tarde Gonzalo Ritacco volvió a probar desde larga distancia, obligando nuevamente al guardameta albo a volar para evitar el gol. La insistencia de Real España tuvo recompensa al minuto 59, cuando Antony García cayó dentro del área tras una barrida de Emanuel Hernández y el árbitro Nelson Salgado no dudó en señalar penal. Dos minutos después, al 61, Gonzalo Ritacco se encargó de ejecutar con frialdad desde los once pasos para poner el 1-0 a favor de la Máquina.

Olimpia reaccionó y comenzó a presionar en busca del empate. Darixon Vuelto tuvo una oportunidad clara al 72, pero no logró definir con precisión frente al arco. El premio para los albos llegó al minuto 74. Kevin Güity habilitó a Yustin Arboleda, quien sacó un potente remate que sorprendió a Buba López luego de un pique incómodo del balón para decretar el 1-1.