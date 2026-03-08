Empate con sabor amargo: Olimpia y Real España igualan, pero la Máquina perdió la cima

En los minutos finales el partido se volvió de ida y vuelta. Al 82, Jhow Benavídez probó con un fuerte disparo que Menjívar controló en dos tiempos, mientras que al 87 Exon Arzú estuvo cerca del gol, pero el remate posterior de Sayago fue bien detenido por el arquero olimpista.El cierre fue amargo par el León. Al minuto 90+1, Yustin Arboleda recibió su segunda tarjeta amarilla por reclamos al árbitro y se marchó expulsado, <b>dejando a Olimpia con diez hombres </b>en el tramo final.<b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/en-vivo-olimpia-real-espana-clasico-moderno-horario-sede-donde-verlo-por-tv-DP29628290" target="_blank">REVIVE EL MINUTO A MINUTO DEL OLIMPIA VS REAL ESPAÑA</a></b>El empate terminó siendo justo en un clásico moderno cargado de emociones, aunque con consecuencias en la tabla: Real España perdió el liderato y Motagua se quedó con la cima del torneo, mientras Olimpia dejó escapar la oportunidad de mantenerse entre los primeros lugares.<br /><br /><b>FICHA TÉCNICA<br /><br />Olimpia: </b>Edrick Menjívar, Elison Rivas (Carlos Sánchez 86), Facundo Queiroz, Emanuel Hernández, Kevin Güity, Raúl García (Michaell Chirinos 75), Jorge Álvarez, José Mario Pinto (Santiago Ramírez 75), Edwin Rodríguez, Jorge Benguché (Jerry Bengtson 86) y Yustin Arboleda. Técnico: Eduardo Espinel.<br /><br /><b>Gol: </b>Yustin Arboleda (75)<br /><br /><b>Amarillas:</b> Edwin Rodríguez (51), Edrick Menjívar (57), Eduardo Espinel (69).<br /><br /><b>Roja: </b>Yustin Arboleda (90+1).<br /><br /><b>Real España: </b>Luis "Buba" López, Carlos Mejía, Juan Manuel Capeluto, Devron García, Daniel Aparicio, Jhow Benavídez, Jack Jean-Baptiste, Antony García (Exon Arzú 75), Darixon Vuelto (Afronit Tatum 90+1), Ángel David Sayago (Mike Arana 90+1) y Gonzalo Ritacco (Roberto Osorto 75). Técnico: Jeaustin Campos.<br /><br /><b>Gol: </b>Gonzalo Ritacco (61)<br /><br /><b>Amarillas:</b> Carlos Mejía (21), Jhow Benavídez (49) y Jack Jean-Baptiste (88).<br /><br /><b>Roja: </b>No hubo<br /><br /><b>Estadio: </b>Nacional Chelato Uclés<br /><br /><b>Árbitro: </b>Nelson Salgado.