Jeaustin Campos se rinde ante su equipo, se queja del arbitraje y hace petición: "Espero que me quiten la del 'ratonero'..."

<b>Muchos creen que venir acá al Nacional a enfrentar a Olimpia es el parámetro que le puede decir si está o no está para ser campeón. ¿Usted cree que este es parámetro hoy por cómo se paró su equipo para decir “estamos para ser campeón”? Más allá de que en teoría Real España siempre está etiquetado para pelear, pero sabemos que hay torneos que simplemente uno no lo ve para campeón. ¿Hoy cómo lo ve, de acuerdo a este partido?</b><br /><br />Voy a ser honesto. Hay partidos en que hemos perdido 1-0 o 2-1 acá contra Olimpia y hemos jugado espectacular. Le hemos quitado la pelota también. Creo que el penúltimo que perdimos 1-0 acá le quitamos la pelota, tuvimos... claro, no tuvimos tantas opciones de gol. Hoy ya traducimos esa posesión de pelota en situaciones de gol. Sí, hoy creo que la figura fue Menjívar, que salvó al equipo. Y sí, con toda honestidad, si decimos que Menjívar fue la figura del partido, quiere decir que nosotros tuvimos esa presencia y que fuimos mejores para poder sacar el resultado. Es un buen parámetro, te la compro. Olimpia, Motagua, Marathón y Real España, siempre entre esos equipos se busca ese termómetro para ver en qué situación están. Porque al final, salvo una sorpresa, normalmente son los mismos equipos los que están en la fase final o disfrutando de la final.<b>Preguntarle por la decisión de no hacer jugar al máximo goleador de la Liga Nacional, Eddie Gabriel Hernández.</b><br /><br />Sí, lamentable porque el viernes se resintió, tuvo una pequeña contractura. No sé si lo viste ahí en el banco, que estaba vendado. Tuvimos la paciencia de esperarlo. El viernes no entrenó. Ayer también estuvimos esperándolo y de repente podía jugar algunos minutos, pero podría ser contraproducente o que se agravara algo. Desafortunadamente es un clásico, pero es mejor que no juegue ahora a que se lesione y no juegue cinco o seis partidos. Entonces tomamos esa decisión. Sayago lo hizo estupendamente bien, me parece. Yo salgo muy contento. A mí me encantan esos nueves que van a chocar, que son de área, que tienen opciones. Espero que se le abra la portería, como la tiene Eddie, y que Sayago también pueda traducir en goles todo el esfuerzo y el trabajo que nos está dando.