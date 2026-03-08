Olimpia la pasa mal y Motagua celebra el tropezón de Real España: así quedó la tabla de posiciones de la Liga Hondubet

Olimpia sigue sin levantar cabeza al empatar 1-1 ante Real España, pero el más perjudicado con este empate fue el equipo aurinegro, porque Motagua se queda con el liderato del Clausura 2026 de la Liga Hondubet. El equipo de Jeaustin Campos comenzó ganando en Tegucigalpa con un gol desde el punto penal de Gonzalo Ritacco (61'), y el encargado de poner la igualdad en el marcador fue Yustin Arboleda con un remate al borde del área (74'), finalizando así el clásico moderno.

Con el empate, Real España perdió oficialmente el liderato, que fue tomado por Motagua; sin embargo, solo es por diferencia de goles, ya que ambos clubes suman 19 puntos en las nueve jornadas que han disputado en lo que va del campeonato liguero. Por su parte, Olimpia no la pasa nada bien en el Clausura 2026. El actual bicampeón de Honduras se encuentra en la cuarta posición con 12 puntos, mientras que Olancho FC es tercero con 13 unidades, solo una más que el equipo de Eduardo Espinel. Más temprano, Génesis derrotó 4-2 a CD Victoria en el Municipal Ceibeño. Los 'caninos' subieron a la octava posición con 9 puntos, y las Jaibas Bravas son séptimas luego de la derrota, quedándose en la misma plaza hasta el momento.

A las 7:30 de la noche comenzará el duelo entre Lobos UPNFM y Juticalpa FC en el Estadio Emilio Williams de Choluteca. Los universitarios son sextos con 10 unidades, mientras que los 'cancheros' son novenos con 9 puntos, previo a que se dispute el encuentro.