Olimpia la pasa mal y Motagua celebra el tropezón de Real España: así quedó la tabla de posiciones de la Liga Hondubet

Con el empate, <b>Real España </b>perdió oficialmente el liderato, que fue tomado por <b>Motagua</b>; sin embargo, solo es por diferencia de goles, ya que ambos clubes suman 19 puntos en las nueve jornadas que han disputado en lo que va del campeonato liguero.Por su parte, <b>Olimpia </b>no la pasa nada bien en el <b>Clausura 2026</b>. El actual bicampeón de Honduras se encuentra en la cuarta posición con 12 puntos, mientras que <b>Olancho FC </b>es tercero con 13 unidades, solo una más que el equipo de Eduardo Espinel.Más temprano, <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/victoria-vs-genesis-en-vivo-liga-nacional-transmision-deportes-tvc-NO29630836" target="_blank">Génesis derrotó 4-2 a CD Victoria</a></b> en el Municipal Ceibeño. Los 'caninos' subieron a la octava posición con 9 puntos, y las Jaibas Bravas son séptimas luego de la derrota, quedándose en la misma plaza hasta el momento.