EN VIVO Olimpia vs Real España: Clásico moderno, horario, sede y dónde verlo por TV

Por otra parte, el equipo de <b>Eduardo Espinel</b> ha protagonizado el peor comienzo del club en década y media, pues apenas suman 11 puntos en ocho partidos, algo que no se daba desde el 2010.Olimpia quiere revertir la situación en Tegucigalpa, y qué mejor momento que ante su gente y frente al segundo del<b> torneo Clausura 2026,</b> que lastimosamente no podrá contar con uno de sus mejores hombres, nos referimos a <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/operacion-exitosa-nixon-cruz-paso-quirofano-tiene-fecha-posible-regreso-canchas-FP29621499" target="_blank">Nixon Cruz, lesionado de la rodilla. </a></b>Por el lado del Albo, esta semana han logrado recuperar a Jamir Maldonado, quien se lesionó en noviembre del año pasado debido a una ruptura de menisco en la rodilla derecha, lesión que lo obligó a pasar por el quirófano para corregir el problema y evitar futuras recaídas.<br /><br /><b>DETALLES DEL CLÁSICO MODERNO<br />Sede: </b>Tegucigalpa<br /><b>Estadio: </b>Nacional Chelato Uclés<br /><b>Hora de inicio: </b>5:15 pm<br /><b>Árbitro: </b>Nelson Salgado.