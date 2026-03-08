Liga Hondubet

EN VIVO Olimpia vs Real España: Clásico moderno, horario, sede y dónde verlo por TV

El duelo corresponde a la jornada 10 del torneo Clausura de la Liga Hondubet.

Hoy
Olimpia
Olimpia
-
Real España
Real España
-
  • EN VIVO Olimpia vs Real España: Clásico moderno, horario, sede y dónde verlo por TV

    Jorge Benguché y Eddie Hernández, frente a frente en el clásico a desarrollarse hoy en Tegucigalpa.
2026-03-08

Todas las miradas estarán de la jornada 10 del torneo Clausura de la Liga Hondubet están puestas en el cruce de hoy entre Olimpia y Real España.

Son dos equipos que viven momentos muy diferentes, pues en el caso de la Máquina de Jeaustin Campos llega invicto y encendido por su goleador del campeonato, Eddie Hernández, quien será la gran amenaza para Edrick Menjívar y la zona defensiva del León.

¡Con gigante de Europa! Samuel Caballero destapó el mega fichaje que se cocina con Dereck Moncada

Por otra parte, el equipo de Eduardo Espinel ha protagonizado el peor comienzo del club en década y media, pues apenas suman 11 puntos en ocho partidos, algo que no se daba desde el 2010.

Olimpia quiere revertir la situación en Tegucigalpa, y qué mejor momento que ante su gente y frente al segundo del torneo Clausura 2026, que lastimosamente no podrá contar con uno de sus mejores hombres, nos referimos a Nixon Cruz, lesionado de la rodilla.

Por el lado del Albo, esta semana han logrado recuperar a Jamir Maldonado, quien se lesionó en noviembre del año pasado debido a una ruptura de menisco en la rodilla derecha, lesión que lo obligó a pasar por el quirófano para corregir el problema y evitar futuras recaídas.

DETALLES DEL CLÁSICO MODERNO
Sede: Tegucigalpa
Estadio: Nacional Chelato Uclés
Hora de inicio: 5:15 pm
Árbitro: Nelson Salgado.

Unirme al canal de noticias
Franklin Martínez
Franklin Martínez
Periodista

Reportero y redactor desde 2010 en las plataformas de impreso y digital en Grupo OPSA (Diario Diez, La Prensa y El Heraldo) . Formado en las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula.
Liga Nacional de Honduras
|
Olimpia
|
Real España
|