EN VIVO Olimpia vs Real España: Clásico moderno, horario, sede y dónde verlo por TV

Son dos equipos que viven momentos muy diferentes, pues en el caso de la Máquina de Jeaustin Campos llega invicto y encendido por su goleador del campeonato, Eddie Hernández, quien será la gran amenaza para Edrick Menjívar y la zona defensiva del León.

Todas las miradas estarán de la jornada 10 del torneo Clausura de la Liga Hondubet están puestas en el cruce de hoy entre Olimpia y Real España.

Por otra parte, el equipo de Eduardo Espinel ha protagonizado el peor comienzo del club en década y media, pues apenas suman 11 puntos en ocho partidos, algo que no se daba desde el 2010.

Olimpia quiere revertir la situación en Tegucigalpa, y qué mejor momento que ante su gente y frente al segundo del torneo Clausura 2026, que lastimosamente no podrá contar con uno de sus mejores hombres, nos referimos a Nixon Cruz, lesionado de la rodilla.

Por el lado del Albo, esta semana han logrado recuperar a Jamir Maldonado, quien se lesionó en noviembre del año pasado debido a una ruptura de menisco en la rodilla derecha, lesión que lo obligó a pasar por el quirófano para corregir el problema y evitar futuras recaídas.



DETALLES DEL CLÁSICO MODERNO

Sede: Tegucigalpa

Estadio: Nacional Chelato Uclés

Hora de inicio: 5:15 pm

Árbitro: Nelson Salgado.