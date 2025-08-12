Javier López se enclina con la afición y revela lo que buscará Motagua ante Cartaginés: "Jugar bien es una obligación..."

Y luego de ser presentado oficialmente por el Motagua, el entrenador español Javier López atendió por primera vez a los medios de comunicación para revelar cual será su estilo de juego y el motivo por el cual aceptó dirigir al Ciclón Azul. "Vamos a tratar que desde el primer momento que el equipo transmita el sistema que se busca". Con 49 años, el nacido en Lugo, vivirá su segunda experiencia en Centroamérica y tercera como profesional, luego de su paso por Cimarrones de Sonora en la segunda división de México y el Antigua en Guatemala. Asimismo, fue claro al decir lo que conoce de la plantilla que dejó Diego Martín Vázquez y de los partidos que tendrá en esta semana: Cartaginés en la Copa Centroamericana y Marathón en la Liga Nacional.

Con 49 años, el nacido en Lugo, vivirá su segunda experiencia en Centroamérica y tercera como profesional, luego de su paso por Cimarrones de Sonora en la segunda división de México y el Antigua en Guatemala. Asimismo, fue claro al decir lo que conoce de la plantilla que dejó Diego Martín Vázquez y de los partidos que tendrá en esta semana: Cartaginés en la Copa Centroamericana y Marathón en la Liga Nacional.

CONFERENCIA DE PRENSA DE JAVIER LÓPEZ

-¿Qué le motivó aceptar el proyecto de Motagua?

Desde que vine la vez pasada en el torneo de Concacaf con Antigua y jugar ante Olimpia me gustó todo, el ambiente, la estructura de los clubes y desde ese momento era un objetivo profesional poder trabajar en Honduras y que mejor en un equipo como Motagua. Un club que tiene los medios que tiene, organización, directivos y es una bendición estar acá en uno de los clubes más grande de Centroamérica. -¿Qué conoce de Cartaginés y de Marathón?

Son dos partidos muy importantes para todos. De Cartaginés conocemos un poco a su entrenador, la plantilla que maneja, el modelo y vamos a aportar ideas a los jugadores para poder neutralizar y superar lo que ellos proponen en el sistema defensivo. Con Marathon es lo mismo, tenemos un poco tiempo para preparar los partidos, pero hay que enfrentarlos. Primero con el jueves y luego miramos lo del clásico.

-Este es un reto bravo, ¿qué puede decirle a la afición y con qué ilusión pueden iniciar el nuevo proyecto?

Vamos a tratar que desde el primer momento que el equipo transmita el sistema que se busca. Y con esto la gente se siente identificada con lo que nosotros buscamos. -¿Qué conoce de este plantel?

En relación al plante los hemos visto más que todo a nivel individual tanto a nivel de club como de selección. Ahora vamos a conocerlo en el día a día y seguramente con eso sacaremos ideas de lo que cada uno tiene y en qué los vamos apoyar para desarrollar nuestra idea de juego. -La filosofía de Motagua será igual a la de Antigua en la que salía jugando desde abajo y con mucha posesión de balón?

Los entrenadores mantenemos una filosofía cuando llegas a un equipo y muestras ciertas características son tus valores como entrenador y evidentemente eso trataremos. El contexto es diferente, la plantilla es diferente, el país es diferente, pero acá lo importante será el tiempo para poder ir mostrarle esos contextos a los jugadores tanto individual como colectivo. Pero si quiero implementar esa presión alta, circulación de balón, la dinámica a balón parado y queremos transmitir esa intensidad tanto a los directivos e hinchas del club.

-¿Siente presión por eso de que en pocos partidos pueden correrlo? ​​​​​​

​​La presión está todos los días y eso cada quien lo evalúa. Pero para mí es una bendición estar acá en este momento y sabemos que el fútbol es de incertidumbre y nadie sabe qué pasará en los días próximos. Pero sabemos que tenemos que conseguir resultados positivos. -¿Cómo hacer en tan corto tiempo que los jugadores se adapten a su idea?

Vamos hacerlo con los que tenemos a disposición, con los videos y luego con ellls tendré una charla para darle como será el sistema. Y luego el día a día será clave para poder beneficiar al equipo y ellos me lo han dejado claro que quieren salir al extranjero, ser parte de la selección y ser titulares en el equipo.

