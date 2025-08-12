Javier López se enclina con la afición y revela lo que buscará Motagua ante Cartaginés: "Jugar bien es una obligación..."

<b>-¿Qué le motivó aceptar el proyecto de Motagua? </b><br />Desde que vine la vez pasada en el torneo de Concacaf con Antigua y jugar ante Olimpia me gustó todo, el ambiente, la estructura de los clubes y desde ese momento era un objetivo profesional poder trabajar en Honduras y que mejor en un equipo como Motagua. Un club que tiene los medios que tiene, organización, directivos y es una bendición estar acá en uno de los clubes más grande de Centroamérica. <b>-¿Qué conoce de Cartaginés y de Marathón? </b><br />Son dos partidos muy importantes para todos. De Cartaginés conocemos un poco a su entrenador, la plantilla que maneja, el modelo y vamos a aportar ideas a los jugadores para poder neutralizar y superar lo que ellos proponen en el sistema defensivo. Con Marathon es lo mismo, tenemos un poco tiempo para preparar los partidos, pero hay que enfrentarlos. Primero con el jueves y luego miramos lo del clásico.