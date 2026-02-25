Lauro Chimilio rompe el silencio sobre las acusaciones de robo en Guatemala: "Yo enseñé la evidencia"

Este miércoles se disputó la quinta jornada de la <b>Liga de Ascenso en Honduras</b>, duelo que tenía como protagonistas al <b>Honduras Progreso</b> y al <b>Estrella F.C.</b> de <b>Islas de la Bahia</b>, encuentro que finalizó en triunfo para el conjunto progreseño de 2-1 en el estadio Olímpico Metropolitano de <b>San Pedro Sula</b>.Dentro del equipo isleño se destacó la participación del volante catracho <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/fotogalerias/mercado-fichajes-liga-nacional-honduras-2026-legionarios-AE28795984#image-1" target="_blank">Lauro Chimilio</a></b>, jugador que se ha visto en varias polémicas en los últimos meses, dentro y fuera de Honduras. Lo más reciente del exjugador del Olimpia fue el fichaje caído que tuvo con el <b>Cobán Imperial</b> de Guatemala, pese a que el club chapín lo anunció en redes sociales, el ceibeño decidió regresar.