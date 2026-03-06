Liga de Ascenso: Vida, por la cima; Leones HT6 busca salir del sótano y Tocoa tiene su derbi

Hoy, todo inicia desde las 7 de la noche cuando por el Grupo E se enfrenten Real Tegus y Marcala Júnior , el primero tiene 4 puntos y el segundo, no tiene nada en cinco encuentro. En esta zona, el Atlético Independiente lo comanda con 13 unidades, seguido por CD Fas con 10.

Desde este viernes 6 de marzo comienza la segunda vuelta del torneo Clausura 2025-2026 de la Liga de Ascenso de Honduras , serán 16 encuentros en los diferentes sectores.

Mientras que Leones HT6, que no tiene unidades en cuatro duelos, visita la casa del Brasilia (6 puntos). Por este grupo C, Pumas y Subirana luchan por la cima con 10 y 7 puntos.

En el grupo B, el Honduras Progreso y Vida están en la disputa de la cima con 10 y 7 unidades, así llegan para este fin de semana. Los arroceros tendrán descanso, pero los Cocoteros reciben al Santa Rosa este sábado a las 7 de la noche con la misión de consolidarse en el liderato.

En el grupo A, Boca Juniors y Real Sociedad protagonizarán un derbi electrizante. La ciudad de Tocoa será testigo del choque. Boca y Social Sol están en la cima con 10 puntos, el resto de clubes tienen 5 unidades.



PRIMERA JORNADA: SEGUNDA VUELTA



Viernes 6 de marzo

7:00 pm Real Tegus vs Marcala Júnior - Grupo E



Sábado 7 de marzo

3:00 pm Brasilia vs Leones HT6 - Grupo C

3:30 pm San Rafael FC vs CD Gimnástico - Grupo F

3:30 pm Atlético Independiente vs AFFI Academia - Grupo E

7:00 pm Vida vs Santa Rosa - Grupo B

7:00 pm Tela FC vs Estrella FC - Grupo B

7:30 pm Boca Juniors vs Real Sociedad - Grupo A



Domingo 8 de marzo

3:00 pm Juventus FC vs Sampdoria - Grupo A

3:00 pm Roma FC vs Social Sol - Grupo A

3:00 pm San Juan Huracán vs Olimpia Occidental - Grupo D

3:00 pm Meluca Campamento vs Arsenal Sao - Grupo F

3:00 pm Hondupino FC vs Estrella Roja - Grupo F

4:00 pm Cruz Azul Opoa vs Santo Domingo Savio - Grupo D

4:00 pm Parrillas One vs Subirana FC - Grupo C

4:15 pm Oro Verde vs Cuervos FC - Grupo D

4:30 pm CD Pirata vs CD Fas - Grupo E