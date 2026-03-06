Segunda División

Liga de Ascenso: Vida, por la cima; Leones HT6 busca salir del sótano y Tocoa tiene su derbi

Este fin de semana se desarrollarán 16 juegos en los diferentes sectores de Honduras.

  • Liga de Ascenso: Vida, por la cima; Leones HT6 busca salir del sótano y Tocoa tiene su derbi

    El Vida puede convertirse en el líder del Grupo B este domingo al recibir a Santa Rosa en La Ceiba. Foto cortesía Vida.
2026-03-06

Desde este viernes 6 de marzo comienza la segunda vuelta del torneo Clausura 2025-2026 de la Liga de Ascenso de Honduras, serán 16 encuentros en los diferentes sectores.

Hoy, todo inicia desde las 7 de la noche cuando por el Grupo E se enfrenten Real Tegus y Marcala Júnior, el primero tiene 4 puntos y el segundo, no tiene nada en cinco encuentro. En esta zona, el Atlético Independiente lo comanda con 13 unidades, seguido por CD Fas con 10.

Mientras que Leones HT6, que no tiene unidades en cuatro duelos, visita la casa del Brasilia (6 puntos). Por este grupo C, Pumas y Subirana luchan por la cima con 10 y 7 puntos.

En el grupo B, el Honduras Progreso y Vida están en la disputa de la cima con 10 y 7 unidades, así llegan para este fin de semana. Los arroceros tendrán descanso, pero los Cocoteros reciben al Santa Rosa este sábado a las 7 de la noche con la misión de consolidarse en el liderato.

En el grupo A, Boca Juniors y Real Sociedad protagonizarán un derbi electrizante. La ciudad de Tocoa será testigo del choque. Boca y Social Sol están en la cima con 10 puntos, el resto de clubes tienen 5 unidades.

PRIMERA JORNADA: SEGUNDA VUELTA

Viernes 6 de marzo
7:00 pm Real Tegus vs Marcala Júnior - Grupo E

Sábado 7 de marzo
3:00 pm Brasilia vs Leones HT6 - Grupo C
3:30 pm San Rafael FC vs CD Gimnástico - Grupo F
3:30 pm Atlético Independiente vs AFFI Academia - Grupo E
7:00 pm Vida vs Santa Rosa - Grupo B
7:00 pm Tela FC vs Estrella FC - Grupo B
7:30 pm Boca Juniors vs Real Sociedad - Grupo A

Domingo 8 de marzo
3:00 pm Juventus FC vs Sampdoria - Grupo A
3:00 pm Roma FC vs Social Sol - Grupo A
3:00 pm San Juan Huracán vs Olimpia Occidental - Grupo D
3:00 pm Meluca Campamento vs Arsenal Sao - Grupo F
3:00 pm Hondupino FC vs Estrella Roja - Grupo F
4:00 pm Cruz Azul Opoa vs Santo Domingo Savio - Grupo D
4:00 pm Parrillas One vs Subirana FC - Grupo C
4:15 pm Oro Verde vs Cuervos FC - Grupo D
4:30 pm CD Pirata vs CD Fas - Grupo E

Unirme al canal de noticias
Franklin Martínez
Franklin Martínez
Periodista

Reportero y redactor desde 2010 en las plataformas de impreso y digital en Grupo OPSA (Diario Diez, La Prensa y El Heraldo) . Formado en las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula.
Liga de Ascenso de Honduras
|
Leones
|
CDS Vida
|