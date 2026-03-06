Liga de Ascenso: Vida, por la cima; Leones HT6 busca salir del sótano y Tocoa tiene su derbi

Desde este viernes 6 de marzo comienza la segunda vuelta del torneo Clausura 2025-2026 de la <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/segundadivision" target="_blank">Liga de Ascenso de Honduras</a></b>, serán 16 encuentros en los diferentes sectores.Hoy, todo inicia desde las 7 de la noche cuando por el Grupo E se enfrenten <b>Real Tegus y Marcala Júnior</b>, el primero tiene 4 puntos y el segundo, no tiene nada en cinco encuentro. En esta zona, el Atlético Independiente lo comanda con 13 unidades, seguido por CD Fas con 10.