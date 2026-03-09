Padre e hijo lideran grupos en el torneo Clausura de la Liga de Ascenso; un candidato se despide temprano

Boca Juniors y Social Sol se quedaron en la cima con 10 puntos, mientras que Real Sociedad, Juventus y Roma FC, se meten en la pelea con 8 unidades.Por el grupo B, <b>el <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/segundadivision/liga-ascenso-vida-cima-leones-busca-salir-sotano-tocoa-tiene-su-derbi-honduras-AM29616420" target="_blank">Vida es el nuevo líder</a> con 10 puntos</b> superando en mejor diferencia de goles al Honduras Progreso (+5 sobre +3). Los cocoteros derrotaron 1-0 a Santa Rosa. En el otro duelo de la zona, Tela FC ganó 2-1 a Estrella FC.Brasilia logró escalar al segundo lugar del grupo C tras vencer por 1-0 A Leones HT6, arribaron a 9 puntos. Parrillas One se mete en la pelea al vender 1-0 a Subirana, ambos tienen 7 unidades. El líder es Pumas con 10.<b>Leones HT6</b> ha perdido sus 5 partidos y solamente tienen 3 partidos por delante, matemáticamente pueden lograr 9 puntos. Lo que significa que están al borde del abismo.