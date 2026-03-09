Padre e hijo lideran grupos en el torneo Clausura de la Liga de Ascenso; un candidato se despide temprano

La segunda vuelta del torneo Clausura de la Liga de Ascenso de Honduras 2025-2026 y la lucha por la cima en los diferentes grupos destaca, mientras que otros comienzan a decirle adiós al certamen. En el grupo A, Real Sociedad se llevó el derbi del Bajo Aguán venciendo por 2-0 a su vecino Boca Juniors. Roma FC y Juventud derrotaron por idéntico marcador de 2-1 a sus rivales: Social Sol y Sampdoria.

Boca Juniors y Social Sol se quedaron en la cima con 10 puntos, mientras que Real Sociedad, Juventus y Roma FC, se meten en la pelea con 8 unidades. Por el grupo B, el Vida es el nuevo líder con 10 puntos superando en mejor diferencia de goles al Honduras Progreso (+5 sobre +3). Los cocoteros derrotaron 1-0 a Santa Rosa. En el otro duelo de la zona, Tela FC ganó 2-1 a Estrella FC. Brasilia logró escalar al segundo lugar del grupo C tras vencer por 1-0 A Leones HT6, arribaron a 9 puntos. Parrillas One se mete en la pelea al vender 1-0 a Subirana, ambos tienen 7 unidades. El líder es Pumas con 10. Leones HT6 ha perdido sus 5 partidos y solamente tienen 3 partidos por delante, matemáticamente pueden lograr 9 puntos. Lo que significa que están al borde del abismo.