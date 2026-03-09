Segunda División

Padre e hijo lideran grupos en el torneo Clausura de la Liga de Ascenso; un candidato se despide temprano

Comenzó la segunda vuelta del campeonato y con varias sorpresas.

    Carlos Orlando Cabellero, DT del Deportes Savio y Pablo Caballeros, entrenador del Atlético Independiente, son padre e hijo en la Liga de Ascenso de Honduras.
2026-03-09

La segunda vuelta del torneo Clausura de la Liga de Ascenso de Honduras 2025-2026 y la lucha por la cima en los diferentes grupos destaca, mientras que otros comienzan a decirle adiós al certamen.

En el grupo A, Real Sociedad se llevó el derbi del Bajo Aguán venciendo por 2-0 a su vecino Boca Juniors. Roma FC y Juventud derrotaron por idéntico marcador de 2-1 a sus rivales: Social Sol y Sampdoria.

Boca Juniors y Social Sol se quedaron en la cima con 10 puntos, mientras que Real Sociedad, Juventus y Roma FC, se meten en la pelea con 8 unidades.

Por el grupo B, el Vida es el nuevo líder con 10 puntos superando en mejor diferencia de goles al Honduras Progreso (+5 sobre +3). Los cocoteros derrotaron 1-0 a Santa Rosa. En el otro duelo de la zona, Tela FC ganó 2-1 a Estrella FC.

Brasilia logró escalar al segundo lugar del grupo C tras vencer por 1-0 A Leones HT6, arribaron a 9 puntos. Parrillas One se mete en la pelea al vender 1-0 a Subirana, ambos tienen 7 unidades. El líder es Pumas con 10.

Leones HT6 ha perdido sus 5 partidos y solamente tienen 3 partidos por delante, matemáticamente pueden lograr 9 puntos. Lo que significa que están al borde del abismo.

En el grupo D es Deportes Savio quien comanda a placer, vencieron al Cruz Azul Opoa por 2-0 y tienen 16 puntos. El segundo lugar es Olimpia Occidental y San Juan, cada uno con 9 unidades. Los Toros copanecos son liderados por Carlos Orlando Caballero, exmundialista hondureño en España 82.

Atlético Independiente es el súper líder del grupo E con 16 puntos, derrotaron el fin de semana por 2-1 al AFFI Academia. FAS tiene la segunda plaza con 11 unidades. Las Panteras Negras están bajo el mando del novel técnico Pablo Caballero, quien es hijo de Carlos Orlando Caballero, DT de Deportes Savio.

Y en el grupo F, Estrella Roja, club vigente campeón del torneo Apertura, sigue en la cima con 14 puntos. El fin de semana igualaron con Hondupino 1-1. Arsenal Sao los sigue con 11 unidades.

Se resalta que el campeón del torneo Apertura, Estrella Roja de Danlí, se medirá al monarca del presente Clausura en una finalísima donde el vencedor logrará su boleto a la primera división de Honduras.

​​​​​RESULTADOS COMPLETOS JORNADA #6

RESULTADOS GRUPO A
Boca Juniors 0-2 Real Sociedad
Roma FC 2-1 Social Sol
Juventus 2-1 Sampdoria

RESULTADOS GRUPO B
Vida 1-0 Santa Rosa
Tela FC 1-1 Estrella FC

RESULTADOS GRUPO C
Parrillas One 1-0 Subirana
Brasilia 1-0 Leones HT6

RESULTADOS GRUPO D
Cruz Azul Opoa 0-2 Domingo Savio
San Juan 2-1 Olimpia
Oro Verde 3-3 Cuervos FC

RESULTADOS GRUPO E
Atlético Independiente 2-1 AFFI Academia
Real Tegus 3-1 Marcala JR
Piratas FC 1-1 FAS

RESULTADOS GRUPO F
Hondupino 1-1 Estrella Roja
Meluca FC 1-1 Arsenal SAO
San Rafael 2-2 Gimnástico

Franklin Martínez
Franklin Martínez
Periodista

Reportero y redactor desde 2010 en las plataformas de impreso y digital en Grupo OPSA (Diario Diez, La Prensa y El Heraldo) . Formado en las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula.
