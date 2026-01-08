Dereck Moncada feliz de irse campeón con Olimpia y el récord que espera romper: "Me voy buscando otra oportunidad más grande"

El Olimpia volvió a demostrar su hegemonía en la Liga Nacional de Honduras al consagrarse nuevamente campeón. La noche del pasado miércoles, los albos levantaron el título de bicampeones tras <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/olimpia-marathon-liga-nacional-honduras-gran-final-titulo-40-KE28863696" target="_blank">imponerse 1-0 al Marathón</a></b>, cerrando la serie con un marcador global de 3-2 y reafirmando su dominio en el fútbol hondureño.Una de las piezas claves del Olimpia fue <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/dereck-moncada-dejara-olimpia-nuevo-legionario-honduras-no-fichaje-confirmado-mls-PK28660087" target="_blank">Dereck Moncada</a></b>, considerada una de las principales joyas del club y del balompié hondureño de cara al futuro. El crecimiento del talentoso atacante albo fue notorio a lo largo del campeonato, siendo muy importante en la conquista del bicampeonato y alcanzando así su tercer título con la camiseta de los leones.