Dereck Moncada feliz de irse campeón con Olimpia y el récord que espera romper: "Me voy buscando otra oportunidad más grande"

Luego de coronarse con el Viejo León, Dereck Moncada brindó declaraciones en las que destacó su evolución personal y futbolística dentro del club.

El joven delantero reconoció el apoyo de quienes han sido clave en su proceso de formación y maduración, además de expresar sus expectativas y metas de cara a una eventual oportunidad en el fútbol del extranjero.



DECLARACIONES DE DERECK MONCADA A DIEZ



Dereck, a tu corta edad vas marcando una trayectoria importante que quizás no sé si tú lo esperabas.

No, la verdad que no me lo esperaba. Venía trabajando, siempre le pedí a Dios que me diera esta oportunidad, pero no pensé que me la iba a dar a tan corta edad.



¿Con qué te quedas de este torneo, Derek? Bueno, tienes el récord de jugador más joven en selección nacional, campeón de ventas con Olimpia, se habla de tu salida. ¿Con qué te quedan de todo eso?

No, me quedo con todo: lo bueno y lo malo. Lo bueno que he vivido aquí con los compañeros en el club; lo malo también. Nosotros sabemos lo que hemos pasado y nada, les agradeceremos a ellos.



¿Cuánto aprendes? ¿Quién te ha ayudado más durante este tiempo? Porque sabemos que tu crecimiento ha sido muy rápido, Derek.

Demasiado aprendizaje. Se los agradezco a mis compañeros, a cada uno de los capitanes, utilero, cuerpo técnico. Creo que ellos me dieron la confianza para creer en mí mismo y hacer las cosas de la mejor manera.



¿Ya estás listo para irte al extranjero, Dereck?

Bueno, si se brinda la oportunidad, bienvenida sea ya preparar. No digo que estar listo, porque siempre a un lugar donde vayamos nunca vamos aprendiendo; entonces siempre vamos a ir a mejorar para hacer las cosas bien.



En este tiempo te has despedido prácticamente de lo que es Olimpia, con este compromiso, con esta copa, para engancharte en esa posibilidad ahora en el exterior.

Bueno, muy feliz de que se rumore mi salida y muy feliz de mi parte irme campeón del equipo, y de un equipo donde hay mucha responsabilidad, mucha presión. Entonces sabemos que no es fácil y me voy contento con eso.



¿Cómo te sientes de ser bicampeón hoy ya con el Olimpia, a tan corta edad, ya ser dos veces campeón con el Olimpia?

Bueno, a veces no hay palabras para explicar lo que uno siente, lo que tiene dentro de su corazón. A veces es difícil decir lo que uno siente en su corazón; no es lo que piensa.



Esta salida, no sé si la esperabas tan rápido también al exterior, porque muchos hablan de tu crecimiento y todo. ¿Lo esperabas realmente en lo personal?

No, tampoco. La verdad es que yo solo estaba divirtiéndome en el fútbol. Las oportunidades se me abrieron solas, pero después me di cuenta de que cada oportunidad tenía un compromiso, una responsabilidad, y creo que me la tomé de la mejor manera y por eso se me abrió muchas puertas.



¿Estás consciente de la responsabilidad, de las adversidades que puedes tener?

Bueno, aquí en Honduras también es lo mismo. No sé por qué solo dicen que en el extranjero. Aquí también en Olimpia hay mucha presión. En todos los partidos hay presión, sea el más bajo o el de media tabla, siempre hay presión. Entonces no sé por qué dicen que en otros países lo marginan.



Dereck, por ahí nos dijo Brayan Beckeles que te desearía que fueras al fútbol mexicano. Nos dijo Chirino, por ejemplo, que tuvo su experiencia, dice que te ha encomendado un récord por allá. No sé si te lo dijo.

Sí, me dejó un récord. Dijo que él marcó seis goles allá, que yo lo rompiera.



¿Crees en esa posibilidad? Porque ahorita vas al fútbol de Colombia, pero lógicamente, siendo los dueños, tendrás esa posibilidad abierta para ir al Necaxa.

Bueno, primero Dios. Vamos a trabajar para el equipo donde sea, hacer las cosas de la mejor manera y que venga una oportunidad más grande que en la que estoy.



Dereck, desde los ocho años en Olimpia, todas las fuerzas básicas, juveniles, desde pequeño. ¿Derek Moncada esperaba esta irrupción tan rápida a su corta edad?

No. Fue la primera pregunta que me hicieron y no, la verdad no me lo esperaba. Yo solo me estaba divirtiendo en el fútbol y luego vinieron oportunidades que no sabía que tenían mucha responsabilidad, y ya cuando me las empecé a tomar de esa manera vinieron muchas más, y gracias a Dios por eso.



De las tres que tenés, Dereck, ¿esta es la que más ha disfrutado?

Porque mayor continuidad, mayores minutos has tenido, no sé, pregunto.

Sí, creo que todas por igual, pero esta creo que un poco más.

Este último año ha jugado más. ¿Qué ha potenciado el propio Espinel en ti que te dio también esa oportunidad de salir al extranjero?

Creo que trabajó muy bien en mí, creo que la parte mental, creo más en mí. Creo que eso fue lo que me hizo disfrutar un poco más.

Hoy aquí, ¿en quién pone la mirada, Dereck? Hoy que ya abres puertas, no solamente en Olimpia, porque no es fácil, ¿no? A tu edad, abre puertas a la titularidad aquí, ahora vas al extranjero. ¿En quién pone, por ejemplo, la mirada de decir: “si voy para allá, me gustaría ir creciendo a la altura de algún también jugador”?

Bueno, los aviones no son míos, los aviones son de Dios. Entonces, donde yo vaya, voy a hacer las cosas de la mejor manera para el equipo en el que esté. Yo sé que Dios le tiene preparado algo grande a uno, entonces el momento va a llegar.



¿Pero a quién admiras, futbolísticamente? ¿A quién?

Rodrygo, el del Real Madrid.



¿Ves vídeos, Dereck? ¿Sos de esos futbolistas que analizan videos, jugadas, o cómo lo vivís, por ejemplo, a solas en casa?

Sí, suelo verlos. No es que los veamos mucho, pero sí los veo y creo que a veces los pongo en práctica.