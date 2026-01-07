Jorge Álvarez se quebranta tras bicampeonato del Olimpia ante Marathón: "No pensé que llegaba"

El Club Deportivo Olimpia una vez más se consagró como el mejor equipo de la Liga Nacional de Honduras y la noche de este miércoles se coronó como bicampeón tras vencer 1-0 al Marathón (Global de 3-2). Una de las grandes figuras en la Gran Final fue Jorge Álvarez, quien para sorpresas de muchos fue alineado en el 11 titular por Eduardo Espinel tras varias semanas de ausencia debido a una lesión. El fútbol del talentoso volante albo fue evidente en el encuentro ya que dio una espectacular asistencia para José Mario Pinto en el gol que le dio el título 40 a los merengues.

Tras el pitazo final, Álvarez no pudo contenerse y al borde del llanto se mostró emocionado por conseguir un nuevo campeonato: "Estamos muy contentos y agradecidos con Dios por estos momentos que hay que valorarlos ya que no se viven todos los días. No han sido días fáciles, pero gracias a Dios por habernos dado un título más", comenzó diciendo. ¿Qué significa para vos el haber obtenido este título con Olimpia?, se le consultó a Jorge y respondió: "La verdad es que me emociono mucho porque no han sido días fáciles, le agradezco a Dios porque gracias a él yo estoy acá, va para mis padres, esposas, sin la ayuda de ellos no hubiese podido jugar el día de hoy. Más el apoyo de mis amigos, compañeros, doctores, que me han ayudado bastante y me emocionó mucho".