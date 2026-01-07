Jorge Álvarez se quebranta tras bicampeonato del Olimpia ante Marathón: "No pensé que llegaba"

Álvarez recordó los momentos duros que tuvo a lo largo de la presente campaña debido a una lesión: "No pensé que llegaba a esos momentos, mi esposa todos los días me hacía la fuerza de que tenía que llegar y ganar, siento mucha emoción y le agradezco a Dios por este momento", indicó-.Y siguió diciendo: "Fueron momentos muy duros, de mucha frustración porque venía de una lesión y pasó un accidente al final del entrenamiento, los tiempos de Dios son perfectos y estoy muy contento por eso.Para cerrar, Jorge tuvo palabras de dedicatoria por el campeonato: "Se lo dedicó primeramente a Dios, mis padres y esposa , toda mi familia, más esa linda afición que están apoyando pase lo que pase", concluyó.