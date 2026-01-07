¡Eduardo Espinel hace historia! El récord que estableció el entrenador de Olimpia tras ganar el título 40

<b>1. </b>1966/67 Mario Griffin<br /><b>2.</b> 1967/68 Mario Griffin<br /><b>3.</b> 1969/70 Carlos Suazo Lagos<br /><b>4. </b>1971/72 Carlos Viera <i><b>(Colombia)<br /></b></i><b>5.</b> 1977 Carlos Cruz Carranza<br /><b>6.</b> 1982 Jose Luis Mattera <i><b>(Uruguay)</b></i><br /><b>7. </b>1984 Enrique Grey<br /><b>8.</b> 1986 Nestor Matamala <i><b>(Chile)</b></i><br /><b>9. </b>1987 Carlos Padilla<br /><b>10. </b>1989/90 Estanislao Malinowski <i><b>(Uruguay)</b></i><br /><b>11.</b> 1992/93 José de la Paz Herrera<br /><b>12. </b>1995/96 Flavio Ortega <i><b>(Brasil)</b></i><br /><b>13.</b> 1996/97 José de la Paz Herrera<br /><b>14.</b> 1999 Julio González <i><b>(Uruguay)</b></i><br /><b>15.</b> Apertura 2000/01 Edwin Pavón<br /><b>16.</b> Apertura 2002/03 Juan Carlos Espinoza<br /><b>17</b>. Clausura 2003/04 José de la Paz Herrera<br /><b>18. </b>Clausura 2004/05 Nahún Espinoza<br /><b>19.</b> Apertura 2005/06 Nahún Espinoza<br /><b>20. </b>Clausura 2005/06 Nahún Espinoza<br /><b>21.</b> Clausura 2007/08 Juan de Dios Castillo <i><b>(México)</b></i><br /><b>22.</b> Clausura 2008/09 Juan Carlos Espinoza<br /><b>23</b>. Clausura 2009/10 Juan Carlos Restrepo<i><b> (Colombia)</b></i><br /><b>24. </b>Apertura 2011/12 Danilo Tosello <i><b>(Argentina)</b></i><br /><b>25.</b> Clausura 2011/12 Danilo Tosello <i><b>(Argentina)</b></i><br /><b>26. </b>Apertura 2012/13 Danilo Tosello <i><b>(Argentina)</b></i><br /><b>27.</b> Clausura 2012/13 Juan Carlos Espinoza<br /><b>28.</b> Clausura 2013/14 Héctor Vargas <i><b>(Argentina)</b></i><br /><b>29.</b> Clausura 2014/15 Héctor Vargas <i><b>(Argentina)</b></i><br /><b>30.</b> Clausura 2015/16 Héctor Vargas <i><b>(Argentina)</b></i><br /><b>31.</b> Apertura 2019/20 Pedro Troglio <i><b>(Argentina)</b></i><br /><b>32.</b> Apertura 2020/21 Pedro Troglio <i><b>(Argentina)</b></i><br /><b>33. </b>Clausura 2020/21 Pedro Troglio <i><b>(Argentina)</b></i><br /><b>34.</b> Apertura 2021/22 Pedro Troglio <i><b>(Argentina)</b></i><br /><b>35. </b>Apertura 2022/23 Pedro Troglio <i><b>(Argentina)</b></i><br /><b>36.</b> Clausura 2022/23 Pedro Troglio <i><b>(Argentina)</b></i><br /><b>37.</b> Apertura 2023/24 Pedro Troglio <i><b>(Argentina)</b></i><br /><b>38.</b> Clausura 2023/24 Pedro Troglio <i><b>(Argentina)</b></i><br /><b>39.</b> Clausura 2024/25 Eduardo Espinel <i><b>(Uruguay)<br />40. Apertura 2025|26 Eduardo Espinel (Uruguay)</b></i>