Liga Nacional

¡Eduardo Espinel hace historia! El récord que estableció el entrenador de Olimpia tras ganar el título 40

Olimpia sumó su título 40 tras el segundo certamen de Eduardo Espinel en la Liga Nacional de Honduras.

  • ¡Eduardo Espinel hace historia! El récord que estableció el entrenador de Olimpia tras ganar el título 40
2026-01-07

Desde el primer título obtenido en el segundo campeonato de la Liga Nacional de Honduras hasta el más reciente logrado en 2026, Olimpia ha construido una hegemonía sin comparación en el fútbol catracho. Con 40 copas domésticas, el club albo se consolida como el equipo más exitoso de la era profesional, marcando una diferencia histórica frente a sus competidores.

El más reciente campeonato llegó tras imponerse en la final al Marathón, bajo la conducción del uruguayo Eduardo Espinel. El “Viejo León” volvió a rugir con fuerza y volvió a ganar otro bicampeonato, mientras que Espinel celebró su segundo título en Honduras en su segundo certamen al mando del club capitalino.

A lo largo de su historia, Olimpia ganó 13 títulos en la era de los torneos largos, que se disputaban a lo largo de un año, y 27 más en los torneos cortos instaurados en 1997. Desde la creación de los campeonatos Apertura y Clausura —sin contar el certamen cancelado por la pandemia— se han disputado 53 torneos, y el León ha levantado el trofeo en aproximadamente la mitad de ellos.

Real España prácticamente lo saca del retiro y regresa a la portería del club siete años después

Las primeras coronaciones llegaron de la mano del técnico Mario Griffin, campeón en las temporadas 1966/67 y 1967/68. Posteriormente, Carlos “Calistrín” Suazo conquistó el título en la campaña 1969/70, convirtiéndose en el primero de dos campeones invictos que registra la Liga Nacional. En cuanto a décadas, Olimpia ganó dos títulos en los sesenta, tres en los setenta, cuatro en los ochenta, cinco en los noventa y 24 en lo que va del siglo XXI.

Dentro de ese palmarés destacan cuatro bicampeonatos, un tricampeonato, tres tetracampeonatos, dos títulos invictos y cinco campeonísimos. En promedio, considerando los 60 años de existencia de la Liga Nacional, Olimpia se consagra campeón cada año y medio. Pedro Troglio es el técnico más laureado con ocho títulos, mientras que Eduardo Espinel es el cuarto uruguayo campeón con el club, sumándose a José Luis Mattera, Estanislao Malinowski y Julio González, confirmando que muchas de las coronaciones albas tienen un sello especial.

Agregado a lo anterior, Eduardo Espinel con su segundo título, se convirtió en el primer entrenador uruguayo en alzar dos preseas con Olimpia en la Liga Nacional de Honduras.

LEA TAMBIÉN: ASÍ QUEDÓ LA TABLA DE GOLEADORES DEL TORNEO APERTURA

LOS 40 TÍTULOS DE CLUB OLIMPIA DEPORTIVO

1. 1966/67 Mario Griffin
2. 1967/68 Mario Griffin
3. 1969/70 Carlos Suazo Lagos
4. 1971/72 Carlos Viera (Colombia)
​​​​5. 1977 Carlos Cruz Carranza
6. 1982 Jose Luis Mattera (Uruguay)
7. 1984 Enrique Grey
8. 1986 Nestor Matamala (Chile)
9. 1987 Carlos Padilla
10. 1989/90 Estanislao Malinowski (Uruguay)
11. 1992/93 José de la Paz Herrera
12. 1995/96 Flavio Ortega (Brasil)
13. 1996/97 José de la Paz Herrera
14. 1999 Julio González (Uruguay)
15. Apertura 2000/01 Edwin Pavón
16. Apertura 2002/03 Juan Carlos Espinoza
17. Clausura 2003/04 José de la Paz Herrera
18. Clausura 2004/05 Nahún Espinoza
19. Apertura 2005/06 Nahún Espinoza
20. Clausura 2005/06 Nahún Espinoza
21. Clausura 2007/08 Juan de Dios Castillo (México)
22. Clausura 2008/09 Juan Carlos Espinoza
23. Clausura 2009/10 Juan Carlos Restrepo (Colombia)
24. Apertura 2011/12 Danilo Tosello (Argentina)
25. Clausura 2011/12 Danilo Tosello (Argentina)
26. Apertura 2012/13 Danilo Tosello (Argentina)
27. Clausura 2012/13 Juan Carlos Espinoza
28. Clausura 2013/14 Héctor Vargas (Argentina)
29. Clausura 2014/15 Héctor Vargas (Argentina)
30. Clausura 2015/16 Héctor Vargas (Argentina)
31. Apertura 2019/20 Pedro Troglio (Argentina)
32. Apertura 2020/21 Pedro Troglio (Argentina)
33. Clausura 2020/21 Pedro Troglio (Argentina)
34. Apertura 2021/22 Pedro Troglio (Argentina)
35. Apertura 2022/23 Pedro Troglio (Argentina)
36. Clausura 2022/23 Pedro Troglio (Argentina)
37. Apertura 2023/24 Pedro Troglio (Argentina)
38. Clausura 2023/24 Pedro Troglio (Argentina)
39. Clausura 2024/25 Eduardo Espinel (Uruguay)
40. Apertura 2025|26 Eduardo Espinel (Uruguay)

ENTRENADORES DE OLIMPIA CON MÁS TÍTULOS

1- Pedro Troglio: 8 títulos.
2- Nahún Espinoza: 4 títulos. ​​​​​​
3- Héctor Vargas: 3 títulos.
4- Danilo Tosello: 3 títulos.
5- Chelato Uclés: 3 títulos.
6- Juan Carlos Espinoza: 3 títulos.
7- Eduardo Espinel: 2 títulos (Primer uruguayo con dos títulos)
8- Mario Griffin: 2 títulos.
​​​​​​​​​​​

Unirme al canal de noticias
Mario Figueroa
Mario Figueroa
Periodista

Con experiencia en medios de comunicación desde 2018. En DIEZ a partir de 2022, actualmente es periodista de la sección de Fútbol Nacional y es Licenciado en Periodismo graduado en la UNAH-VS.
Liga Nacional
|