¡Manotazo a la cara! Así se calentaron Alexy Vega y Jorge Álvarez en la gran final Olimpia vs Marathón

La gran final entre Olimpia y Marathón vivió un momento de alta tensión al minuto 37, cuando se produjo una fuerte bronca entre jugadores de ambos equipos. La acción se originó tras una falta cometida por Alexy Vega sobre Jorge Álvarez, que encendió los ánimos en el terreno de juego y rompió momentáneamente el ritmo del partido.

Tras la infracción, el volante de Olimpia se levantó de inmediato y empujó a Vega, situación que provocó que futbolistas de ambos bandos ingresaran al altercado para defender a sus compañeros. El conato de bronca creció rápidamente, con empujones y reclamos, obligando al árbitro a intervenir para evitar que la situación pasara a mayores.

En medio del tumulto, Alexy Vega le propinó un manotazo en el rostro a Jorge Benguché, lo que terminó de caldear el ambiente en la final. El árbitro central, Said Martínez, controló la situación y sancionó el incidente mostrando tarjeta amarilla tanto a Jorge Álvarez como a Alexy Vega, dejando constancia disciplinaria del momento más caliente del primer tiempo en el clásico nacional.

LEA TAMBIÉN: ASÍ MARCHA LA TABLA DE GOLEADORES DEL TORNEO APERTURA