Espinel le responde al directivo de Marathón que lo llamó 'payasito' y cómo celebra el bicampeonato: "Mientras gane..."

El DT de <b>Olimpia </b>hizo referencia a que los futbolistas que estuvieron en la Selección de Honduras hicieron falta en los entrenamientos del club melenudo para preparar algunos partidos donde fueron superados.“Cuando nos faltaron los jugadores de la selección, pero no porque no estuvieran en la cancha jugando. Yo siempre digo que cuando vos tenés buen plantel, la competencia de la semana es lo que vale, el día a día, que cada uno se esfuerce. El marcar a Yustin, el marcar a Jorge, el marcar a los cipotes, enfrentándose en cada entrenamiento. Y a nosotros nos faltaron muchos días esos jugadores. El rendimiento de los entrenamientos no es el mismo y eso repercute en la competencia. No es que no estén en el partido, es que no están en el día a día para nosotros trabajar con ellos, y eso nos dificulta. Cuando ellos no estaban, se dificultaba el trabajo en la semana”.Sobre el grupo que hoy es bicampeón, <b>Eduardo Espinel </b>lo definió con palabras simples, pero contundentes.“Humildes, no se cansan de ganar y trabajadores. Jugadores que saben que son, entre comillas, titulares, pero le dan el 100% en cada entrenamiento. No se dejan estar y trabajan para mejorar cada día. Eso es este grupo”.También hubo espacio para despejar el mito de las cábalas y explicar su característica vestimenta negra en el banquillo, pero dejó claro que no tiene naca que ver con algo de cábala.“No, no, no. Cábala nada. Ustedes me verán todo de negro. No tiene ningún significado especial. Yo me empecé a vestir así... Si ustedes recuerdan el partido con Choloma, yo usé la misma ropa que usaba siempre en el campeonato anterior. Por el club, ese buzo que tenía no se podía usar porque era viejo. Tenía que usar el nuevo, y al nuevo a mí no me gusta porque tiene otros colores. A mí me gusta la ropa negra. El color negro no me gusta para el fútbol, me gusta para todo. Entonces decidí dirigir con mi ropa, que nunca lo había hecho estando acá en Honduras".El técnico también hizo autocrítica al recordar el momento más tenso del torneo, cuando tras una goleada sufrió un desborde emocional que incluso lo llevó a anunciar su renuncia.“Nunca perdimos la primera punta del campeonato jugando dos títulos. Pero es lógico. No se puede mantener un equipo al 100% todo el tiempo. Pasan lesiones. Nosotros tuvimos un montón de situaciones y lesiones jodidas que no se recuperan en una semana, sino en muchos meses. Jorge hace casi 90 minutos hoy después de dos meses. Entonces es jodido, pero es parte. Ahí es donde hay que estar tranquilo. Yo cometí un error en esa conferencia de prensa (cuando renunció después de la goleada 6-2 de Génesis PN). Lo asumí. Nunca me había pasado. Me dejé llevar por la calentura y no por el razonamiento. Y bueno, es un aprendizaje. El ser humano se tiene que equivocar para aprender. Yo me equivoqué y aprendí. Y seguramente nunca más me van a hacer reaccionar de esa manera”.