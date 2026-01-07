Saprissa fue alcanzado en la tabla eterna por un indomable Olimpia que ganó 10 de los últimos 15 títulos en Honduras

En el contexto hondureño, <b>Olimpia </b>ha sido implacable: de los últimos 15 torneos, los capitalinos han conquistado 10, demostrando un dominio abrumador que deja en evidencia su maquinaria bien aceitada que comenzó con <b>Pedro Troglio</b> al mando. Ningún otro equipo ha podido frenar esta racha, que combina juventud, experiencia y un estilo de juego pasivo, pero arrollador.<b>Saprissa</b> y <b>Olimpia </b>se erigen como los dos clubes con más trofeos ligueros en todas las ligas de Centroamérica, superando a cualquier otra institución en la zona. Su legado trasciende fronteras, con récords que incluyen no solo cantidad, sino también calidad en competiciones internacionales.Para contextualizar este dominio, el resumen de los clubes con más títulos ligueros en la región está así: <b>Saprissa </b>y <b>Olimpia</b> lideran con 40 cada uno; <b>Diriangén FC</b> suma 34; <b>Municipal</b> y <b>Comunicaciones </b>empatan en 32; <b>Herediano </b>y <b>Alajuelense </b>registran 31; mientras <b>Real Estelí </b>alcanza 21, y <b>Motagua </b>junto a <b>FAS </b>y <b>Alianza </b>cierran con 19. El bicampeonato de Olimpia no solo fortalece su vitrina, sino que envía un mensaje claro a la Concacaf: los leones están listos para rugir en torneos como los torneos de Concacaf. El próximo frente es el de la Champions, donde se medirán al <b>América</b>. <br />