Con esta estrella 40, los albos hondureños igualan los legendarios 40 títulos ligueros de Saprissa , el eterno rival costarricens, en el palmarés centroamericano. Ambos gigantes ahora comparten el pináculo de los más ganadores en la región, un hito que subraya décadas de rivalidad y excelencia.

Olimpia se proclamó bicampeón del torneo hondureño al vencer a Marathón en la gran final, consolidando su hegemonía en la Liga Nacional. Los albos levantaron el trofeo con una actuación dominante que selló una temporada con altibajos al mando del uruguayo Eduardo Espinel. Este triunfo no solo asegura el título consecutivo, sino que eleva al club a un nuevo estrato de grandeza regional.

En el contexto hondureño, Olimpia ha sido implacable: de los últimos 15 torneos, los capitalinos han conquistado 10, demostrando un dominio abrumador que deja en evidencia su maquinaria bien aceitada que comenzó con Pedro Troglio al mando. Ningún otro equipo ha podido frenar esta racha, que combina juventud, experiencia y un estilo de juego pasivo, pero arrollador.

Saprissa y Olimpia se erigen como los dos clubes con más trofeos ligueros en todas las ligas de Centroamérica, superando a cualquier otra institución en la zona. Su legado trasciende fronteras, con récords que incluyen no solo cantidad, sino también calidad en competiciones internacionales.

Para contextualizar este dominio, el resumen de los clubes con más títulos ligueros en la región está así: Saprissa y Olimpia lideran con 40 cada uno; Diriangén FC suma 34; Municipal y Comunicaciones empatan en 32; Herediano y Alajuelense registran 31; mientras Real Estelí alcanza 21, y Motagua junto a FAS y Alianza cierran con 19.

El bicampeonato de Olimpia no solo fortalece su vitrina, sino que envía un mensaje claro a la Concacaf: los leones están listos para rugir en torneos como los torneos de Concacaf. El próximo frente es el de la Champions, donde se medirán al América.

