José Mario Pinto, el héroe de la 40 de Olimpia: de ser marginado por Reinaldo Rueda a enterrar a Marathón

El fútbol da revanchas y una prueba de ello es José Mario Pinto. A casi dos meses del fracaso de la Selección de Honduras rumbo al Mundial 2026, en donde el futbolista del Olimpia fue marginado por Reinaldo Rueda, el '7' de los merengue se vistió de héroe para darle la 40 al Viejo León. Al minuto 54, el "Rey del Dribling" se desmarcó en el área para recibir el balón a pase de Jorge Álvarez para luego eludir con gran destreza a Samuel Elvir y soltar un potente derechazo para desatar la euforia del olimpismo y agrandar, aún más, la leyenda del Viejo León. La celebración de Pinto, como no podía ser de otra manera, fue muy emotiva no solo por el hecho de marcar el gol del título, sino también porque le significó superar el trago amargo vivido con la Bicolor en el camino a United 2026, en donde a pesar de ser una figura en Liga Nacional fue relegado como una alternativa en el banquillo al ingresar de cambio y ver pocos minutos en los duelos eliminatorios ante Haití, Nicaragua y Costa Rica en San Pedro Sula.

La falta de oportunidades con el colombiano fue evidente, llegando al punto de no ser una opción de cambio en partidos decisivos como el duelo en San José frente a Costa Rica, en donde la H necesitaba ganar para clasificar al Mundial. En esa ocasión, Rueda se terminó decantando por variantes como el juvenil Dereck Moncada y Marlon "Machuca" Ramírez. "Ahora me siento mejor, eso sí me ha limitado. En la Selección, entrené bien, no quiero hablar mucho de eso, pero vi una entrevista del profesor Rueda donde dijo que él analizaba el comportamiento en la semana, eso sí me molestó porque era de los que mejor me entrenaba y sí me molestó eso porque yo entrenaba bien", declaró Pinto hace algunas semanas refiriéndose a su situación con la Selección. "Yo quería clasificar al Mundial, por ahí hubo algunos que dijeron que mejor no ir para que ese señor (Rueda) quedase fuera, pero yo les decía que deseaba ir al Mundial, era mi meta. Seguimos trabajando con dolor, al final nada quedó como queríamos. Voy a trabajar para poder volver a la Selección, que es un sueño para mi", puntualizó.