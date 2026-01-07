José Mario Pinto, el héroe de la 40 de Olimpia: de ser marginado por Reinaldo Rueda a enterrar a Marathón

<b>Cambio de página</b>Pero con el Olimpia todo es felicidad para José Mario Pinto, que ha tenido su revancha marcando el gol que significó el campeonato número 40 para el Rey de Copas y el décimo en su cuenta personal para seguir escalando puestos en la lista de futbolistas más ganadores en la historia de la Liga Nacional.El séptimo gol del Apertura 2025 tuvo un sabor muy especial para Pinto, que no solo aseguró un campeonato más para el Olimpia, sino que también confirmó ser uno de los mejores futbolistas de la Liga Nacional.