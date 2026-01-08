El motivo por el que Rafael Villeda renuncia a la selección de Honduras en plena celebración de Olimpia

<b>Ahora van por la Copa 41....</b>Tocará ir por ella porque así es Olimpia, Olimpia siempre tiene que tratar de buscar, ganar cada uno de los campeonatos que le toque enfrentar.<b>Olimpia siempre responde, pero con esto cómo se toma el fracaso de la selección nacional de Honduras que no clasificó a la Copa del Mundo</b>El fútbol hondureño esta necesitado de estos espectáculos. Obviamente viene un proceso largo en cuanto a la selección, independientemente de lo que pasó en noviembre, debemos seguir apoyando a la Bicolor, creo que los rivales también han mejorado mucho como lo vimos en esta eliminatoria donde avanzaron más los equipos del Caribe y demuestra que no debemos de menospreciar. Aquí todos tenemos que mejorar y por eso decía lo de los formatos que se de más oportunidad de demostrar la calidad que la mediocridad, por ejemplo, de 11 equipos clasifican 6. Los últimos partidos no fueron relevantes, entonces hay que poner atención a eso.<b>Más allá de que es año Mundialista ¿Sigue firme en la Comisión de Selecciones? </b>No hemos tenido una conversación al respecto, pero la Comisión de Selecciones no tiene sentido para lo que viene de parte de la Federación de Fútbol. Yo en lo personal, sinceramente quisiera seguir en el puesto, pero ya han sido varias Eliminatorias en las que he participado y en las últimas 3 no se obtuvieron los resultados y hay que darle oportunidad a otra gente que se puede incorporar y ver si traen mejores ideas y decisiones para que se puede lograrse el objetivo de clasificar al Mundial.<b>¿Se desmarca con esto de la Comisión de Selecciones? ¿Y el por qué de su decisión?</b>He estado en las últimas 5 Eliminatorias, en una de ellas acompañando a nuestro presidente eterno (Rafael Ferrari), en la segunda ya con Javier y Mateo se logró clasificar a Brasil 2014 y ahora hemos fracasado en las últimas 3 hay que darle oportunidad a gente nueva que aporte nuevas ideas y de mi parte enfocarme en Olimpia.