Jerry Bengtson le deja un recado a los que lo critican luego de salir bicampeón con Olimpia: "Me retiran desde los 30 años"

<b>¿Qué representa tener ya 11 copas en tu carrera?</b><br /><br />La verdad que contento, felicitar a Marathón porque vino a hacer un excelente partido, pero nosotros estábamos en casa con nuestra gente y no íbamos a desaprovechar eso, ahora a disfrutar la 40 y después pensar en la que viene.<b>¿Qué sabor tiene este título tomando en cuenta que estuviste lesionado, cómo lo disfrutas?</b><br /><br />Fue un momento difícil, casi dos meses parado sin entrenar, haciendo reposo y la verdad que fue difícil, pero siempre me mantuve fuerte, gracias a Dios pude volver y ahora contento, dedicarle esto a Dios y a pensar en lo que viene.<b>Para los que te retiran, ¿qué les quieres decir?</b><br /><br />Me retiran desde los 30 años, pero bueno, lo más importante es que me siento bien en el equipo, tengo muchas ganas todavía para seguir sumando más copas.<b>¿Meta de goles?</b><br /><br />Ya soy el máximo goleador, tengo 8 títulos de goleo, pero todavía tengo mucha hambre de gol, vamos a seguir trabajando.<b>¿El contrato con Olimpia hasta cuándo?</b><br /><br />Hasta junio.<b>Dice que tiene mucha hambre de gol, ¿cómo se sigue motivando?</b><br /><br />Es como Olimpia, nunca se cansa de sumar copas, a mí me gustan los goles y más que le pueden ayudar al equipo, entonces es una motivación para mí poder anotar.