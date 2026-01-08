Yustin Arboleda lo revela: "Tuve la posibilidad de ir a otro lugar, pero acá en Olimpia nos sentimos muy cómodos"

El <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/fotogalerias/olimpia-festeja-40-bengtson-menjivar-estrenan-nueva-copa-jose-mario-pinto-balon-de-oro-honduras-FE28864098#image-1" target="_blank">Olimpia nuevamente se coronó campeón</a></b> en la Liga Nacional de Honduras tras vencer a <b>Marathón </b>en la gran final del torneo Apertura 2025. Los Albos vencieron por un global de 3-2 al Monstruo Verde, con un tanto incluido de Yustin Arboleda en la ida disputada en el Estadio Olímpico.El delantero colombiano nacionalizado hondureño se mostró emocionado luego de ganar un nuevo título con el "Rey de Copas" y dio palabras de agradecimiento tras hacerse presente nuevamente con una anotación en estas instancias del torneo catracho.