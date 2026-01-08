Futbolista de Olimpia confirma que se marcha tras ganar el título y aclara la polémica: "Nunca hubo una pelea"

Olimpia continúa aumentando su hegemonía de títulos en la Liga Nacional tras sumar la corona 40 venciendo a Marathón en la gran final del Torneo Apertura.

Finalizada la euforia de la celebración, los futbolistas de Olimpia tienen al menos una semana de descanso previo a su retorno a la pretemporada para el campeonato Clausura, pero otro toman maletas y no sigue en el club.

Marco Montiel es uno de ellos, el volante uruguayo rompió el silencio y habló con DIARIO DIEZ sobre lo que le depara su futuro.

¿Qué representa ganar este título con el Olimpia?

Muy contento, muy feliz, contento por la gente, contento por los compañeros, por mi familia, la verdad que muy feliz por todo.

¿Cómo tomo un jugador extranjero este momento?

Nunca es fácil ser el campeón, en cualquier lado, ¿no? Yo creo que es muy importante porque le dimos la alegría a la gente, que es lo que quería, así que bueno, me quedo muy feliz por ellos.

¿Cómo resumes este torneo en lo personal, quizás al cierre te lesionaste?

La verdad que muchos altos y bajos, yo creo que pude haber dado más, sí, soy consciente, pero nada, contento que ahora tuvimos la copa y se la podemos regalar a la gente.

¿Qué sensación te da ver la alegría de la gente?

Sí, la verdad que es muy lindo, ellos están todos los fines de semana apoyándonos, ganemos, perdamos, vienen, no sabemos si tienen dinero o no, viajan también, eso es muy importante. Lo valoramos un montón y yo creo que para darle así el mayor premio que pueden tener.

¿No se te renovó el contrato? ¿Qué tenés para tu futuro? Por ahí vimos que se te vincula, que vas para Ecuador?

Sí, bueno, hoy en día sí lo puedo decir que ya terminó todo, se me terminó el 31, me podía haber ido el 31, pero dije, bueno, me quedo a festejar, a levantar la copa que es lo más importante. Dejé vacaciones, familia, pasé Navidad, fin de año acá con mi esposa, la verdad que muy contento y creo que valió la pena, ¿no?.