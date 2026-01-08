Futbolista de Olimpia confirma que se marcha tras ganar el título y aclara la polémica: "Nunca hubo una pelea"

<b>Olimpia</b> continúa aumentando su hegemonía de títulos en la <b>Liga Nacional</b> tras sumar la corona 40 venciendo a <b>Marathón</b> en la gran final del Torneo Apertura.Finalizada la euforia de la celebración, los futbolistas de Olimpia tienen al menos una semana de descanso previo a su retorno a la pretemporada para el <b>campeonato Clausura</b>, pero otro toman maletas y no sigue en el club.<b>Marco Montiel</b> es uno de ellos, el volante uruguayo rompió el silencio y habló con <b>DIARIO DIEZ </b>sobre lo que le depara su futuro.<b>¿Qué representa ganar este título con el Olimpia?</b>Muy contento, muy feliz, contento por la gente, contento por los compañeros, por mi familia, la verdad que muy feliz por todo.<b>¿Cómo tomo un jugador extranjero este momento?</b>Nunca es fácil ser el campeón, en cualquier lado, ¿no? Yo creo que es muy importante porque le dimos la alegría a la gente, que es lo que quería, así que bueno, me quedo muy feliz por ellos.<b>¿Cómo resumes este torneo en lo personal, quizás al cierre te lesionaste?</b>La verdad que muchos altos y bajos, yo creo que pude haber dado más, sí, soy consciente, pero nada, contento que ahora tuvimos la copa y se la podemos regalar a la gente.<b>¿Qué sensación te da ver la alegría de la gente?</b>Sí, la verdad que es muy lindo, ellos están todos los fines de semana apoyándonos, ganemos, perdamos, vienen, no sabemos si tienen dinero o no, viajan también, eso es muy importante. Lo valoramos un montón y yo creo que para darle así el mayor premio que pueden tener.<b>¿No se te renovó el contrato? ¿Qué tenés para tu futuro? Por ahí vimos que se te vincula, que vas para Ecuador?</b>Sí, bueno, hoy en día sí lo puedo decir que ya terminó todo, se me terminó el 31, me podía haber ido el 31, pero dije, bueno, me quedo a festejar, a levantar la copa que es lo más importante. Dejé vacaciones, familia, pasé Navidad, fin de año acá con mi esposa, la verdad que muy contento y creo que valió la pena, ¿no?.